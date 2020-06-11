Головний медик Львівщини ініціює продовження карантину

У п’ятницю, 12 червня, обласна комісія ТЕБ і НС вирішуватиме, чи послаблювати карантин на території Львівщини, чи ні. Головний медик області Орест Чемерис стверджує, що рівень захворюваності на коронавірус наразі не дозволяє полегшувати обмеження, тож пропонує продовжити карантин ще на тиждень – до 19 червня включно. Про це він заявив сьогодні, 11 червня, під час брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

«Обласна комісія ТЕБ і НС – це колегіальний орган і рішення приймається колегіально шляхом голосування. Зважаючи на ситуацію із захворюваністю, яка є сьогодні, я буду голосувати проти послаблення карантину і, відповідно, пропонуватиму продовжити його до наступного засідання комісії, тобто до наступної п’ятниці (19 червня – ред)», – сказав Орест Чемерис.

Зазначимо, що рішення про будь-яке послаблення карантинних заходів на території Львівщини віднедавна приймає обласна комісія ТЕБ і НС. Міська комісія ТЕБ і НС своєю чергою зобов’язана його виконувати.

Карантин на території Львівської області продовжували вже неодноразово. Це роблять тому, що хворих на коронавірус не меншає і область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Згідно з опублікованою на сайті МОЗ таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 11 червня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 19,87 випадків на 100 тисяч населення.

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За іншими двома показниками, завантаженістю ліжок у лікарнях та охоплення населення тестуванням, Львівська область підходить для послаблення карантину.

Крім Львівщини, послаблення карантину наразі неможливе ще для Києва, Волині, Житомирської, Закарпатської, Київської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей.

Нагадаємо, коронавірусом заразилися вже 2414 мешканців Львівщини. За останню добу виявили рекордну кількість нових хворих – 125 осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 90 людей, одужали 589 хворих.

Про останні 10 смертей, спричинених коронавірусом, стало відомо сьогодні, 11 червня. Вісьмом особам COVID-19 діагностували посмертно.

Як писав Львівський портал, через те, що карантин на території області щоразу продовжують, виник бунт. На акції протесту у Львові виходили власники спортзалів і фітнес-центрів, які не можуть відновити роботу, а також приватні перевізники.