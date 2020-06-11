У Львові протестують підприємці

У четвер, 11 червня, у Львові представники малого та середнього бізнесу вимагали відновити роботу підприємств. Вони зібрались під стінами Львівської облдержадміністрації та згодом вирушили до будівлі прокуратури. Про це Львівському порталу повідомили організатори акції.

Пікет розпочався біля Львівської облдержадміністрації. Згодом відбулась хода до Прокуратури Львівщини, де продовжилась акція протесту.

У протесті взяли участь представники Асоціації підприємців Львівщини, Об’єднання роботодавців Львівщини, Об’єднання профспілок Львівщини, Координаційна рада учасників бойових дій при ЛОДА та десятки представників готельно-рестораного бізнесу Львівщини.

До пікетувальників вийшов заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод. Він пообіцяв, що звернення підприємців обов’язково розгляне завтра комісія ТЕБ і НС області.

«Послабити карантин окремо в області, але залишити його в місті, де найвища кількість хворих, наразі нема нормативного механізму. Звернення підприємців обов’язково розгляне завтра комісія ТЕБ і НС області. Також ми передамо інформацію та позицію підприємців урядовцям», – цитує Юрія Холода пресслужба Львівської ОДА.

Як повідомляв Львівський портал, 5 червня на Львівщині карантинні обмежили до п’ятниці, 12 червня. Це пов’язано із збільшенням із збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні.

Зазначимо, що на Львівщині станом на ранок 11 червня зафіксували черговий коронавірусний антирекорд: за минулу добу COVID-19 виявили у ще 125 людей. Так, в області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом

Фото: Четверта студія