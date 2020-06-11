10 нових смертей від ускладнень COVID-19 на Львівщині: що відомо?

На Львівщині за останню добу зафіксували 10 смертей від ускладнень коронавірусної інфекції. У 8 з них діагноз «коронавірус» підтвердили посмертно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією міського управління охорони здоров’я, за останню добу підтвердили ще 10 смертей людей, інфікованих коронавірусом. Майже в усіх були супутні недуги. Результати ПЛР-тестів 8 осіб надійшли посмертно.

Відомо, що 6 пацієнтів – львів’яни. Так, 53-річний мешканець Львова був на лікуванні в лікарні швидкої допомоги. Згодом його перевели у Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Чоловік мав двобічну пневмонію та супутні недуги. Позитивний ПЛР-тест отримали 7 червня. Помер пацієнт 10 червня.

Також від ускладнень коронавірусної інфекції помер 87-річний львів’янин. Він двічі був госпіталізований в лікарню швидкої допомоги. Чоловік мав пневмонію та онкологію. Помер 6 червня, проте позитивний ПЛР-тест отримали 9 червня.

Ще однією жертвою інфекції став 81-річний мешканець Львова. Він перебував на лікуванні у 8-мій міській лікарні. Чоловік помер 8 червня, позитивний ПЛР-тест отримали 9 червня.

Також 7 червня від коронавірусної інфекції у 8-мій міській лікарні померла 51-річна жінка. Позитивний ПЛР-тест отримали 9 червня.

Ще двоє львів’ян – 89-річна жінка та 76-річний чоловік померли від ускладнень коронавірусної інфекції вдома.

Інші четверо пацієнтів, які померли від ускладнень коронавірусної інфекції – мешканці Львівської області.

Зокрема, це – мешканець Стрия. Чоловік помер 24 травня. А позитивний ПЛР-тест отримали 5 червня. 8 червня від ускладнень коронавірусної інфекції помер мешканець Сколівщини. Позитивний ПЛР-тест отримали вчора, 9 червня. Від ускладнень коронавірусної інфекції 6 червня померла мешканка Городоцького району. Тест, який підтвердив у неї COVID-19, отримали 9 червня. Ще однією жертвою небезпечної недуги став мешканець Пустомитівщини. Він помер 8 червня, а позитивний ПЛР-тест одержали теж вчора.

Зазначимо, це вже 90 смертей на Львівщині від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд. Зокрема, за минулу добу виявили майже 700 нових хворих. Це найбільше число за увесь карантин.

Також коронавірусний антирекорд зафіксували і у Львівській області. Тут за добу діагноз «коронавірус» підтвердили у 125 людей.

Додамо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.