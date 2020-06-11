За добу в Україні виявили 689 хворих на COVID-19

Станом на ранок 11 червня в Україні лабораторно підтвердили 29 070 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 689 нових хворих. Про це інформує Центр громадського здоров’я, передає Львівський портал.
В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 29 070 людей. За останню добу виявили 689 нових хворих. Загалом від COVID-19 в Україні померли 854 людини, з яких 21 за останню добу.
Одужали від коронавірусної інфекції 13 141 українець.
За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Чернівецька область — 3793
- м. Київ — 3671
- Львівська область — 2414
- Рівненська область — 2175
- Київська область — 1919
- Івано-Франківська область — 1649
- Закарпатська область — 1471
- Тернопільська область — 1349
- Харківська область — 1338
- Волинська область — 1236
- Вінницька область — 1192
- Одеська область — 1045
- Житомирська область — 992
- Дніпропетровська область — 981
- Кіровоградська область — 563
- Хмельницька область — 523
- Запорізька область — 510
- Черкаська область — 506
- Чернігівська область — 341
- Миколаївська область — 311
- Полтавська область — 276
- Донецька область — 269
- Сумська область — 203
- Херсонська область — 179
- Луганська область — 54.
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Як повідомояв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 11 червня зафіксували черговий коронавірусний антирекорд: за минулу добу COVID-19 виявили у ще 125 людей. Так, в області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом
Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка