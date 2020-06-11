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За добу в Україні виявили 689 хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 11 червня в Україні лабораторно підтвердили 29 070 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 689 нових хворих. Про це інформує Центр громадського здоров’я, передає Львівський портал.

 

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 29 070 людей. За останню добу виявили 689 нових хворих. Загалом від COVID-19 в Україні померли 854 людини, з яких 21 за останню добу.

Одужали від коронавірусної інфекції 13 141 українець.

За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 3793
  2. м. Київ — 3671
  3. Львівська область — 2414
  4. Рівненська область —  2175
  5. Київська область — 1919
  6. Івано-Франківська область — 1649
  7. Закарпатська область — 1471
  8. Тернопільська область — 1349
  9. Харківська область — 1338
  10. Волинська область — 1236
  11. Вінницька область — 1192
  12. Одеська область — 1045
  13. Житомирська область — 992
  14. Дніпропетровська область — 981
  15. Кіровоградська область — 563
  16. Хмельницька область — 523
  17. Запорізька область — 510
  18. Черкаська область — 506
  19. Чернігівська область — 341
  20. Миколаївська область — 311
  21. Полтавська область — 276
  22. Донецька область — 269
  23. Сумська область — 203
  24. Херсонська область — 179
  25. Луганська область — 54.

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Як повідомояв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 11 червня зафіксували черговий коронавірусний антирекорд: за минулу добу COVID-19 виявили у ще 125 людей. Так, в області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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