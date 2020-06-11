За добу в Україні виявили 689 хворих на COVID-19

Станом на ранок 11 червня в Україні лабораторно підтвердили 29 070 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 689 нових хворих. Про це інформує Центр громадського здоров’я, передає Львівський портал.

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 29 070 людей. За останню добу виявили 689 нових хворих. Загалом від COVID-19 в Україні померли 854 людини, з яких 21 за останню добу.

Одужали від коронавірусної інфекції 13 141 українець.

За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3793 м. Київ — 3671 Львівська область — 2414 Рівненська область — 2175 Київська область — 1919 Івано-Франківська область — 1649 Закарпатська область — 1471 Тернопільська область — 1349 Харківська область — 1338 Волинська область — 1236 Вінницька область — 1192 Одеська область — 1045 Житомирська область — 992 Дніпропетровська область — 981 Кіровоградська область — 563 Хмельницька область — 523 Запорізька область — 510 Черкаська область — 506 Чернігівська область — 341 Миколаївська область — 311 Полтавська область — 276 Донецька область — 269 Сумська область — 203 Херсонська область — 179 Луганська область — 54.

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Як повідомояв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 11 червня зафіксували черговий коронавірусний антирекорд: за минулу добу COVID-19 виявили у ще 125 людей. Так, в області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.