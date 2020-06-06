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«Дайте возити людей!»: Протест перевізників під ЛОДА став безстроковим

Андрій Котенський

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Перевізники під стінами ЛОДА продовжують акцію «Дайте возити людей!» із закликом до влади відновити легальні пасажирські перевезення на Львівщині та обіцяють, що протест буде безстроковим. Про це Львівському порталу повідомили у Асоціації перевізників Львівщини.

 

За словами перевізників, автотранспортні підприємства доведені до банкрутства, а відтак протест буде безстроковим до відновлення легальних перевезень на Львівщині.

«Щодня зростає тиск із боку пасажирів, які хочуть користуватися послугами автотранспорту. Фінансовий стан підприємств залишає бажати кращого: палива вистачило лише аби приїхати на акції під стіни Львівської ОДА, автобуси заправити на дорогу назад нічим. Акція висловлення позиції водіями легальних перевізників залишається безстроковою. Можливі активніші дії з наступного тижня», – йдеться у повідомленні.

Вимоги перевізників:

– Дозволити роботу транспорту, гарантувати водіям право на працю, а пасажирам – свободу пересування,

– Ввести представника транспортників регіону до складу обласної комісії з надзвичайних ситуацій, рішення про транспорт не приймати без перевізників,

– Нарешті «побачити» небезпечну роботу нелегалів-перевізників, які не тільки не гарантують безпеку перевезень і сплату податків, а й криміналізують ринок транспорту, що і показала стрілянина в Броварах.

Експерт з питань транспорту і автор закону про е-квиток Ігор Васюник раніше повідомляв, що перевізники взялися за зброю, бо у тіні перебуває до 40% коштів від перевезень.

Через скасування легальних перевезень на кордоні з Польщею активізувався справжній рекет.

За словами голови Асоціації перевізників Львівщини Івана Велійки, 98% транспортних перевізників Львівщини зупинили роботу, а відтак у пошуках заробітку звільнилося вже близько половини водіїв.

Як відомо на Львівщині не пом’якшують карантинних обмежень через високий рівень нових випадків захворювання на коронавірус.

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