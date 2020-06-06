«Дайте возити людей!»: Протест перевізників під ЛОДА став безстроковим

Перевізники під стінами ЛОДА продовжують акцію «Дайте возити людей!» із закликом до влади відновити легальні пасажирські перевезення на Львівщині та обіцяють, що протест буде безстроковим. Про це Львівському порталу повідомили у Асоціації перевізників Львівщини.

За словами перевізників, автотранспортні підприємства доведені до банкрутства, а відтак протест буде безстроковим до відновлення легальних перевезень на Львівщині.

«Щодня зростає тиск із боку пасажирів, які хочуть користуватися послугами автотранспорту. Фінансовий стан підприємств залишає бажати кращого: палива вистачило лише аби приїхати на акції під стіни Львівської ОДА, автобуси заправити на дорогу назад нічим. Акція висловлення позиції водіями легальних перевізників залишається безстроковою. Можливі активніші дії з наступного тижня», – йдеться у повідомленні.

Вимоги перевізників:

– Дозволити роботу транспорту, гарантувати водіям право на працю, а пасажирам – свободу пересування, – Ввести представника транспортників регіону до складу обласної комісії з надзвичайних ситуацій, рішення про транспорт не приймати без перевізників, – Нарешті «побачити» небезпечну роботу нелегалів-перевізників, які не тільки не гарантують безпеку перевезень і сплату податків, а й криміналізують ринок транспорту, що і показала стрілянина в Броварах.

Експерт з питань транспорту і автор закону про е-квиток Ігор Васюник раніше повідомляв, що перевізники взялися за зброю, бо у тіні перебуває до 40% коштів від перевезень.

Через скасування легальних перевезень на кордоні з Польщею активізувався справжній рекет.

За словами голови Асоціації перевізників Львівщини Івана Велійки, 98% транспортних перевізників Львівщини зупинили роботу, а відтак у пошуках заробітку звільнилося вже близько половини водіїв.

Як відомо на Львівщині не пом’якшують карантинних обмежень через високий рівень нових випадків захворювання на коронавірус.