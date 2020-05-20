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COVID-19 на Львівщині: найменше хворіють мешканці гірських районів

Наталя Дуляба

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1136 людей, за останню добу виявили 38 нових хворих. 63% від усіх інфікованих в області становлять мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Натомість найменше люди хворіють у гірських районах області. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 20 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1136 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.

У лікарнях перебувають 362 людини, 34 із них – у реанімації. Також 12 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 30 осіб, стільки ж скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 8741 ПЛР-тест, за останню добу – 290 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 716 людей, друге місце займає Пустомитівщина (115 випадків), третє – Жовківщина (67 випадків).

Найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1136 випадків коронавірусу підтвердили у:

  1. м. Львів – 716;
  2. Пустомитівський район – 115;
  3. Жовківський район – 67;
  4. Яворівський район – 62;
  5. Стрийський район – 24 (м. Стрий – 14);
  6. Буський район – 23;
  7. Городоцький район – 20;
  8. Миколаївський район – 19;
  9. Сокальський район – 17 (м. Червоноград – 11);
  10. Дрогобицький район – 14 (м. Дрогобич – 12, м. Трускавець – 2);
  11. Перемишлянський район – 11;
  12. Кам’янка-Бузький район – 10;
  13. Мостиський район – 10;
  14.  Бродівський район – 6;
  15. Радехівський район – 6;
  16. Самбірський район – 5 (м. Самбір – 1);
  17. Золочівський район – 4;
  18. Старосамбірський район – 3;
  19. Сколівський район – 2;
  20. Турківський район – 2.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже більше трьох десятків мешканців Львівщини. Про останні дві смерть стало відомо 20 травня. Від ускладнень померли 82-річна сокальчанка та 62-річна мешканка Пустомитівщини.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 225 жителям Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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