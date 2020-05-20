COVID-19 на Львівщині: найменше хворіють мешканці гірських районів

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1136 людей, за останню добу виявили 38 нових хворих. 63% від усіх інфікованих в області становлять мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Натомість найменше люди хворіють у гірських районах області. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 20 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1136 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.
У лікарнях перебувають 362 людини, 34 із них – у реанімації. Також 12 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 30 осіб, стільки ж скерували на амбулаторне лікування.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 8741 ПЛР-тест, за останню добу – 290 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.
Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 716 людей, друге місце займає Пустомитівщина (115 випадків), третє – Жовківщина (67 випадків).
Найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 1136 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 716;
- Пустомитівський район – 115;
- Жовківський район – 67;
- Яворівський район – 62;
- Стрийський район – 24 (м. Стрий – 14);
- Буський район – 23;
- Городоцький район – 20;
- Миколаївський район – 19;
- Сокальський район – 17 (м. Червоноград – 11);
- Дрогобицький район – 14 (м. Дрогобич – 12, м. Трускавець – 2);
- Перемишлянський район – 11;
- Кам’янка-Бузький район – 10;
- Мостиський район – 10;
- Бродівський район – 6;
- Радехівський район – 6;
- Самбірський район – 5 (м. Самбір – 1);
- Золочівський район – 4;
- Старосамбірський район – 3;
- Сколівський район – 2;
- Турківський район – 2.
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже більше трьох десятків мешканців Львівщини. Про останні дві смерть стало відомо 20 травня. Від ускладнень померли 82-річна сокальчанка та 62-річна мешканка Пустомитівщини.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 225 жителям Львівської області.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Наталя Дуляба