COVID-19 на Львівщині: найменше хворіють мешканці гірських районів

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1136 людей, за останню добу виявили 38 нових хворих. 63% від усіх інфікованих в області становлять мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Натомість найменше люди хворіють у гірських районах області. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 20 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1136 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 38 нових хворих.

У лікарнях перебувають 362 людини, 34 із них – у реанімації. Також 12 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 30 осіб, стільки ж скерували на амбулаторне лікування.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 8741 ПЛР-тест, за останню добу – 290 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились вищезгадані 38.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж 716 людей, друге місце займає Пустомитівщина (115 випадків), третє – Жовківщина (67 випадків).

Найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 1136 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 716; Пустомитівський район – 115; Жовківський район – 67; Яворівський район – 62; Стрийський район – 24 (м. Стрий – 14); Буський район – 23; Городоцький район – 20; Миколаївський район – 19; Сокальський район – 17 (м. Червоноград – 11); Дрогобицький район – 14 (м. Дрогобич – 12, м. Трускавець – 2); Перемишлянський район – 11; Кам’янка-Бузький район – 10; Мостиський район – 10; Бродівський район – 6; Радехівський район – 6; Самбірський район – 5 (м. Самбір – 1); Золочівський район – 4; Старосамбірський район – 3; Сколівський район – 2; Турківський район – 2.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже більше трьох десятків мешканців Львівщини. Про останні дві смерть стало відомо 20 травня. Від ускладнень померли 82-річна сокальчанка та 62-річна мешканка Пустомитівщини.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 225 жителям Львівської області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.