Під Ратушею протестують спортсмени. Чого вимагають?

Сьогодні, 1 червня, під стінами Львівської міської ради на протест вийшли власники спортивних клубів і спортсмени. Вони вимагають дозволу на відкриття у Львові фітнес-центрів, спортзалів і басейнів. Про це повідомляє Львівський портал.

На площі Ринок зібралися кілька десятків спортсменів й власників спортклубів. Вони обурені, що у Львові можуть працювати магазини, ТРЦ, кафе та ресторани, а спортзали і фітнес-центри– ні. Тому вимагають, аби всі спортивні об’єкти у місті дозволили відкрити ще 1 червня.

«Вже більше трьох місяців ми не можемо працювати, не можемо тренуватись, не можемо проводити змагань. Якщо Україна сьогодні відкриває фітнес-клуби і спортивні бази для тренувань, то лише Львів відмовляється це робити. Ми маємо добитися того, щоб міська і обласна комісії ТЕБ і НС сьогодні прийняли рішення про відкриття спортзалів по всьому Львову», – кажуть учасники акції.

Протестувальники тримають у руках плакати із написами: «Дайте людям тренуватись», «Фітнес – це здоров’я. Не відбирайте у людей здоров’я», «Садовий, дай нам бути здоровішими», «Ми гартуємо здорову націю, а від завтра відкриваємось».

Зазначимо, що рішення про будь-яке послаблення карантинних заходів на території Львівщини віднедавна приймає обласна комісія ТЕБ і НС. Міська комісія ТЕБ і НС своєю чергою зобов’язана його виконувати.

Акцію протесту спортсменів напередодні прокоментував і начальник міського управління спорту Антон Нікулін. Він заявив, що погоджується із думкою про те, що спорт «засидівся на карантині». Але вважає, що нинішня акція має політичний характер.

«На моє переконання, спорт занадто засидівся на карантині. Ми дійсно потребуємо того, щоб нас відкрили… Але хочу вас застерегти, бо багато політичних сил вже вийшли на боротьбу на місцевих виборах, тому, будь ласка, не станьте інструментом у чиїхось руках. Спортсмени – це завжди розумні та високодисципліновані люди. Я впевнений, що незабаром ми з вами побачимось не лише у спортивних залах, а й на спортивних аренах», – сказав у своєму відеозверненні Антон Нікулін.

Нагадаємо, на Львівщині карантин продовжили до 1 червня включно. Це зробили тому, що хворих на коронавірус не меншає і область не відповідає усім критеріям виходу з карантину, які встановило МОЗ України.

Сьогодні, 1 червня, у ЛОДА має відбутися чергове засідання комісії ТЕБ і НС, яка має вирішити, що робити далі із карантином на Львівщині.

Згідно з опублікованою на сайті МОЗ таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 1 червня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 13,54 випадків на 100 тисяч населення.

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За іншими двома показниками, завантаженістю ліжок у лікарнях та охоплення населення тестуванням, Львівська область підходить для послаблення карантину.

Крім Львівщини, послаблення карантину наразі неможливе ще для Києва, Волині, Донецької, Рівненської і Чернівецької областей.

Як писав Львівський портал, коронавірусом заразилися вже 1700 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 31 нового хворого. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 56 людей, одужала 421 особа.

Фото: Варта 1