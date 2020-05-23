На Львівщині не можна послаблювати карантин, – дані МОЗ

Станом на 23 травня Львівська область не відповідає критеріям для переходу на другий етап послаблення карантинних обмежень. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з опублікованою таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 23 травня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 12,58 випадків на 100 тисяч населення.

За іншими двома показниками, завантаженістю ліжок у лікарнях та охоплення населення тестуванням, Львівська область підходить для послаблення карантину.

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Зазначимо, Кабмін вирішив забрати у міст повноваження самостійно вирішувати, коли послаблювати карантинні обмеження. Це можуть робити лише на рівні регіонів – обласні комісії ТЕБ і НС.

У п’ятницю, 22 травня, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити на Львівщині карантин до 29 травня. Причиною цьому стала невтішна динаміка захворюваності на COVID-19.

Відтак дитсадки і громадський транспорт у Львові та області ще не запрацюють щонайменше до 29 травня.

Зазначимо, на час продовженого карантину у Львові та області не можна:

ходити на вулиці без масок, респіраторів та документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції та обсервації;

проводити заходи (культурні, розважальні, релігійні тощо) за участю більше ніж 10 осіб. Виняток – заходи, необхідні для роботи місцевої влади, тренування спортсменів національних збірних.

Також заборонена робота закладів громадського харчування (лише формат «на виніс» та літні майданчики), фітнес-центрів, розважальних установ, музеїв (виняток – музеї просто неба), громадського транспорту.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1285 мешканців. За останню добу виявили 45 нових хворих. Від ускладнень хвороби померли вже 35 жителів області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.