2289 випадків COVID-19 на Львівщині: де найбільше хворих

На Львівщині коронавірус підхопили вже 2289 людей, за останню добу виявили 78 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 16 212 ПЛР-тести, за останню добу – 411 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 78.
У лікарнях Львова та області перебувають 587 людей, 48 із них – у реанімації. Також 11 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 64 особи, 77 скерували на амбулаторне лікування.
Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.
Відтак 2211 випадків коронавірусу підтвердили у:
- м. Львів – 1411;
- Жовківський район – 125;
- Пустомитівський район – 220;
- Яворівський район – 112;
- Стрийський район – 51, (у т.ч. м.Стрий-26, м.Моршин-5);
- Сокальський район – 43;
- Городоцький район – 43;
- Кам’янка-Бузький район – 36;
- Дрогобицький район – 35, (у т.ч. м. Дрогобич-25, м.Трускавець–4, м. Борислав -1, Стебник -2);
- Миколаївський район – 33, (у т.ч. м. Новий Розділ-7);
- Буський район – 30;
- м. Червоноград – 28;
- Бродівський район – 27;
- Перемишлянський район – 20;
- Золочівський район – 14;
- Мостиський район – 12;
- Самбірський район – 12, (у т.ч. м.Самбір-3);
- Радехівський район – 10;
- Жидачівський район – 10;
- Турківський район – 7;
- Сколівський район – 7;
- Старосамбірський район – 3.
Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 80 мешканців Львівщини. У останніх сімох жертв діагноз підтвердили посмертно.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 557 жителям Львівської області, з яких 26 за останню добу.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка