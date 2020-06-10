2289 випадків COVID-19 на Львівщині: де найбільше хворих

На Львівщині коронавірус підхопили вже 2289 людей, за останню добу виявили 78 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 16 212 ПЛР-тести, за останню добу – 411 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 78.

У лікарнях Львова та області перебувають 587 людей, 48 із них – у реанімації. Також 11 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 64 особи, 77 скерували на амбулаторне лікування.

Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитіському та Жовківському районах. Водночас найменше хворіють мешканці Сколівського, Турківського і Старосамбірського районів.

Відтак 2211 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 1411; Жовківський район – 125; Пустомитівський район – 220; Яворівський район – 112; Стрийський район – 51, (у т.ч. м.Стрий-26, м.Моршин-5); Сокальський район – 43; Городоцький район – 43; Кам’янка-Бузький район – 36; Дрогобицький район – 35, (у т.ч. м. Дрогобич-25, м.Трускавець–4, м. Борислав -1, Стебник -2); Миколаївський район – 33, (у т.ч. м. Новий Розділ-7); Буський район – 30; м. Червоноград – 28; Бродівський район – 27; Перемишлянський район – 20; Золочівський район – 14; Мостиський район – 12; Самбірський район – 12, (у т.ч. м.Самбір-3); Радехівський район – 10; Жидачівський район – 10; Турківський район – 7; Сколівський район – 7; Старосамбірський район – 3.

Зазначимо, що від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 80 мешканців Львівщини. У останніх сімох жертв діагноз підтвердили посмертно.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 557 жителям Львівської області, з яких 26 за останню добу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.