Україна планує проводити масове тестування на коронавірус, але зараз немає потреби, – Ляшко

Україна має можливість робити понад 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає hromadske.

«Україна готова наразі проводити 30 тисяч тестувань на тиждень. Надалі у нас заплановані заходи, і є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень. Ми розглядали це питання, чому в нас сьогодні в нас проводиться близько 1000 тестів в день – немає потреби (робити більше – ред.). Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками», – сказав Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, масове тестування планують впроваджувати у майбутньому. Для цього, за його словами, необхідно враховувати спроможності системи охорони здоров’я, лабораторної мережі та економічного стану країни.

Також в Україні планують створити місця для мобільного тестування.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні почали виробляти ПЛР-тести на коронавірус.

Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів.

За добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів.

Зазначимо, що в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько заявив, що якщо усі лабораторії Львівщини перейдуть у тризмінний режим роботи то методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можна здійснювати не сотню, а понад 150 тестів на коронавірус за добу.

Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти орієнтовно 5-6 квітня.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак згодом матеріали хворих із підозрою на коронавірус почав досліджувати у Львові методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України. Тепер до проведення ПЛР-тестів хочуть залучити ще дві лабораторії.

Нещодавно стало відомо, що ПЛР-тести почне робити лабораторія Львівського медуніверситету.

За останніми даними, у Львівській області зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірус. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Додамо також, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.