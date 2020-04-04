В Україні почали виробляти ПЛР-тести на коронавірус

В Україні запустили виробництво ПЛР-тестів на захворювання COVID-19 викликане коронавірусом SARS-CoV-2. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу Кирило Тимошенко в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Громадське.

За словами Тимошенка, держава замовила 2 мільйони тестів.

«Із наступного тижня щодня ми будемо отримувати від 2 до 7 тисяч таких тестів. Їх випробували, вони працюють і є значно дешевшими за іноземні», – сказав він.

Зауважимо, експрес-тести лише дають підозру на коронавірусну інфекцію, а остаточно підтверджує – ПЛР-діагностика.

Як повідомляв Львівський портал, тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів.

За добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби. Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти протягом наступних десяти днів, тобто орієнтовно 5-6 квітня.

У Львівській області наразі офіційно підтверджено 15 інфікувань коронавірусом, двоє вже одужали.

В Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.