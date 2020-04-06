Львівщина може проводити за добу близько 150 ПЛР-тестів на коронавірус

Якщо усі лабораторії Львівщини перейдуть у тризмінний режим роботи то методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можна здійснювати не сотню, а понад 150 тестів на коронавірус за добу. Про це під час брифінгу, 6 квітня, повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами, Андрія Васька, проведення одного ПЛР-аналізу на коронавірус триває від 7 до 8 годин.

«При цілодобовій роботі львівських лабораторій, які працюватимуть у три зміни, ми зможемо робити більше 150 аналізів за добу, але це за умови роботи усіх лабораторій, які ми розглядаємо, і ті, які ще можна запустити. Наразі на Львівщині роблять близько 100 аналізів на добу», – повідомив Андрій Васько.

За словами головного медика Львівщини, для оперативності проведення тесту має значення стан хворого і кількість відібраних аналізів. Першочергово діагностують проби від людей, в яких явні ознаки коронавірусу із важким перебігом захворювання, а в загальну чергу стають ті, в кого незначні симптоми. Відтак оперативність проведення ПЛР-тестів залежить від стану пацієнта, і кількості відібраних аналізів.

«Наразі лабораторії Львівщини, за весь час спалаху захворювання на коронавірус, здійснили близько 500 ПЛР-аналізів», – уточнив Андрій Васько.

Також він розповів, що на Львівщині експрес-тестами активно тестують усіх осіб, які повернулись з-за кордону та медичних працівників, які були в контакті із потенційно-хворими.

«Ми тестуємо всіх з-за кордону, щоб тотально покрити скринінгом осіб, які у зоні найвищого ризику. Більшість осіб, у яких підтверджено діагноз коронавірусу – це особи, які повернулися з-за кордону. Найвищий ризик захворювання у людей, які повернулися із активних зон спалаху коронавірусу. Але не має значення з якої країни люди повернулися, адже захворювання коронавірусу було зафіксовано у всіх країнах Європи, тому кожен, хто повернувся з-за кордону є потенційно небезпечним для поширення коронавірусу в Україні», – зазначив Андрій Васько.

Він також нагадав, що для визначення кола контактуючих із хворою людиною має значення з ким вона контактувала, зокрема, з ким живе, їхала в одному транспорті. Адже усе коло контактуючих має бути взяте під контроль та переведено на самоізоляцію. Сьогодні на Львівщині є ряд осіб, які одужують від коронавірусу дома, перебуваючи на самоізоляції, бо у них перебіг захворювання фактично безсимптомний.

«При сьогоднішній кількості поступлення хворих ідеально розібрати кожен випадок захворювання особи, і коло її зв’язків – дуже складно. Найефективніший метод – самоізоляція людей та перебування дома на карантині», – наголосив Андрій Васько.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні почали виробляти ПЛР-тести на коронавірус.

Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів.

За добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів.

Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти орієнтовно 5-6 квітня.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак згодом матеріали хворих із підозрою на коронавірус почав досліджувати у Львові методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України. Тепер до проведення ПЛР-тестів хочуть залучити ще дві лабораторії.

Нещодавно стало відомо, що ПЛР-тести почне робити лабораторія Львівського медуніверситету.

За останніми даними, у Львівській області зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірус. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Додамо також, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.