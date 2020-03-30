До проведення ПЛР-тестів на Львівщині хочуть залучити ще дві лабораторії

На Львівщині хочуть залучити ще дві лабораторії для проведення ПЛР-тестів більшій кількості пацієнтів із підозрою на коронавірус. Про це сьогодні, 30 березня, під час брифінгу повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів.

За словами Олега Когута, дотепер лабораторний центр зробив 70 ПЛР-тестів. Щодня заплановано проводити щонайменше 40 таких досліджень. Втім зі збільшенням кількості підозр на COVID-19 установа не зможе справлятися із таким об’ємом роботи.

«ПЛР- дослідження є складне, на його проведення потрібно приблизно один робочий день. Тому зараз обговорюється можливість створення ще орієнтовно двох лабораторій, адже при значній кількості поступлень хворих і великій потребі проведення ПЛР-тестів фізично лабораторний центр може не встигати», – пояснив Олег Когут.

Водночас він додав, що швидкі тести на визначення коронавірусу пацієнтам на Львівщині робитимуть у лікарнях. Також їх проводитимуть мобільні бригади, які діятимуть на території області. Однак ці мобільні бригади також відбиратимуть матеріал у хворих, які мають відповідні покази, і скеровуватимуть їх в обласний лабораторний центр на ПЛР-тести.

Нагадаємо, за добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби. Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти протягом наступних десяти днів, тобто орієнтовно 5-6 квітня.

Зазначимо, для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). На відміну від експрес-тестів вони дозволяють достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак тепер матеріали хворих із підозрою на коронавірус не скеровують у столицю, їх у Львові досліджує методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України.

Проте навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування пацієнтів із COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 92 людей, 64 із них перебувають у лікарні, вдома на самоізоляції – ще 77 осіб. Стан хворих – середньої важкості або наближений до задовільного. Ще четверо перебувають у важкому стані, вони отримують терапію за допомогою кисневої маски.

Загалом коронавірус в області виявили у п’ятьох людей. Втім вранці 30 березня Міністерство охорони здоров’я повідомило про шостого хворого на COVID-19 в області. Про цей випадок досі нічого не знають ні в ЛОДА, ні медики, ні обласний лабораторний центр.