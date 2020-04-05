Кількість підтверджених випадків коронавірусу на Львівщині виросла до 26

У Львівській області кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом збільшилася до 26. Про це повідомляє Львівська ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

«У 26 пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус», – інформують у ЛОДА. При цьому у пресслужбі уточнили, що мова йде про лабораторно підтверджені випадки.

У період з 10:30 по 20:30 год. області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 11 осіб. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 61 особа.

На самоізоляції знаходяться 219 осіб. За увесь час виписано – 99 пацієнтів.

Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 7-ми пацієнтів стан важкий. 2 пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 380 людей.

За увесь час в сумі у 307 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 73 особи.

Раніше Львівський портал повідомляв про 16 випадків інфікування коронавірусом у області. Чотири особи, за словами Наталії Тімко, знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Як інформував Львівський портал, станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу,з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.