Благодійники подарували львівській лікарні апарат вентиляції легень

Восьма міська клінічна лікарня Львова отримала апрат штучної вентиляції легень, який допоможе рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. Також його застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Лікарня отримала апарат ШВЛ, якими зможуть рятувати людей із ускладненнями коронавірусу.

Головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець подякував усім благодійникам, які зараз намагаються допомогти лікарні з засобами індивідуального захисту та з дороговартісним обладнанням.

«До нас звернулася компанія «Автомагістраль Південь» і запропонувала допомогу. Ми домовилися про один з найкращих апаратів штучної вентиляції легень. Це швейцарський апарат експертного класу Hamilton. Саме цей апарат є цінний тим, що він – інтелектуальний, тобто відчуває, коли людина вже може сама вдихнути повітря – тоді він їй допомагає це зробити», – розповів Василь Обаранець.

Вартість подарованого апарату ШВЛ – 1 650 000 гривень.

Керівник компанії «Автомагістраль Південь» зазначив, що зараз компанія готується до закупівлі засобів індивідуального захисту, іншого обладнання і устаткування, яке використовується при порятунку хворих на коронавірус.

Львівський портал повідомляв, що в 10 лікарнях Львівщини, які покликані на боротьбу із коронавірусом всього 38 апаратів штучної вентиляції легень із 112-ти необхідних.

Колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун попросила американського винахідника і мільярдера Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

Наразі на Львівщині є 80 апаратів штучної вентиляції легень. До кінця квітня лікарні мають отримати ще близько 50 таких апаратів.

Нагадаємо також, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.