Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

Колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун попросила американського винахідника і мільярдера Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ілон Маск повідомив у Twitter, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

«У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка – безкоштовно. Єдина вимога – щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla», – написав він.

У коментарі до «твіту» Маска звернулася Уляна Супрун.

«Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратів ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37 млн осіб», – написала Уляна Супрун.

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Львівський портал повідомляв, що петиція про повернення міністра Уляни Супрун набрала необхідну кількість голосів. Тепер Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію, щодо повернення міністерки-реформатора.

Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року. Колишня міністрка охорони здоров’я України Уляна Супрун звинуватила теперішнього очільника МОЗ Іллю Ємця у зриві медичних закупівель, необхідних державі для протидії коронавірусу.

Зазначимо, що станом на вечір 1 квітня в Україні офіційно підтвердили 794 випадки COVID-19. Загалом 20 пацієнтів померли, а 13 одужали.