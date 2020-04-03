Лікарням Львівщини бракує 74 апаратів ШВЛ

У 10 лікарнях Львівщини, які покликані на боротьбу із коронавірусом всього 38 апаратів штучної вентиляції легень із 112-ти необхідних. Такі дані обласного Штабу протидії коронавірусу опубліковано на сайті допомоги STOP COVID-19.

Зокрема лікарні Львівщини для боротьби із коронавірусом мають всього сім апаратів штучної вентиляції легень високого класу. Додаткова потреба становить у 48 апаратів.

У лікарні в Стебнику, Стрию, Сокалі, Кам’янка-Бузьці, Яворові, Рудках та Госпіталі у Винниках новітні ШВЛ взагалі відсутні.

З апаратами середнього класу ситуація трохи краща, їх на Львівщині підготовлено 31 одиницю, але лікарні просять додатково залучити ще як мінімум 26 штук.

Не меш важлива потреба у одноразових комбінезонах для медиків, їх лікарням Львівщини необхідно понад 145 тисяч, респіраторів – понад 135 тисяч, спец рукавиць – 300 тисяч штук, дистанційних термометрів – 175 штук та інше. Із детальним списком потреб медиків Львівщини можна ознайомитися на сайті обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19.

Колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун попросила американського винахідника і мільярдера Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

Наразі на Львівщині є 80 апаратів штучної вентиляції легень. До кінця квітня лікарні мають отримати ще близько 50 таких апаратів.

Нагадаємо також, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.