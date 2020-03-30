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Від сьогодні у Львові тестуватимуть на коронавірус медиків, водіїв та соцпрацівників

Андрій Котенський

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Від сьогодні у Львові експрес-тестами будуть тестувати на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

За даними відомства, від сьогодні у Львові починаємо тими експрес-тестами тестувати наших водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв, тих, хто працює у Нічліжці, соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома.

Тестування будуть проводити з допомогою експрес-тестів, які місто закупило за кошти благодійників. Сьогодні будуть тестувати водіїв трамваїв та тролейбусів, від завтра – ще водіїв АТП-1. Також від сьогодні тестуватимуть працівників соціальних служб та медиків.

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