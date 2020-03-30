В Україні підтверджено 480 випадків коронавірусу. 11 людей померло

За результатами досліджень в Україні загалом підтверджено 480 випадків коронавірусу, 11 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 23 випадки;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 8 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;

м. Київ — 102 випадки;

Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);

Кіровоградська обл. — 4 випадки;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 8 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);

Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 2 випадки;

Черкаська обл. — 50 випадків;

Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Розподіл підтверджених випадків за віковими групами:

Від 0 до 10 років — 5%

Від 10 до 20 — 4%

Від 20 до 30 — 11%

Від 30 до 40 — 21%

Від 40 до 50 — 20%

Від 50 до 60 — 23%

Від 60 до 70 — 12%

Від 70 до 80 років — 3%