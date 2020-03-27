США випередили Італію і Китай за кількістю заражень коронавірусом

За час пандемії нового коронавірусу у США на COVID-19 захворіли 82 404 особи. Водночас у Китаї вже зафіксовано 81 782 випадки захворювання, в Італії – 80 589. Про це пише УП із посиланням на дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Так, і США з 82 404 випадків захворювання коронавірусом 1178 людей померли, 619 пацієнтів одужали.

У Китаї з 81 782 захворілих 3291 помер, ще 74 181 людина одужала.

В Італії з 80 589 випадків заражень на коронавірус померли 8215 хворих, 10 361 людина одужала.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 196 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 49 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.