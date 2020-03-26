«Слуга Народу» відмовляється від держфінансування на 2020 рік

Партія «Слуга Народу» відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік у розмірі понад 212 млн грн. Про це заявив голова партії, перший заступник голови парламентської фракції «Слуга Народу» Олександр Корнієнко, передає пресслужба партії.

За його словами, всю суму бюджетного фінансування діяльності партії перенаправлять до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямують ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу.

Також «Слуга Народу» закликає всі парламентські партії, які за законом мають фінансування з бюджету, вчинити так само.

«Адже загальна сума, що спрямовується законом на діяльність партій, становить 212,6 млн грн. За ці кошти країна зможе забезпечити медиків належною кількістю засобів індивідуального захисту, здійснити доплати за роботу в умовах пандемії або витратити їх на інші цілі, які українські медики вважатимуть за пріоритетні», – йдеться у повідомленні партії.

У партії зазначили, що є певні ризики втрати партіями незалежності від великого капіталу внаслідок такого рішення.

«Такі побоювання дійсно є – адже сама норма про державне фінансування партій свого часу запроваджувалася для забезпечення такої незалежності – але на сьогодні вони є безпідставними. Адже будь-яка партія, що потрапила до парламенту, згідно із законом отримала відшкодування витрат на минулорічну парламентську кампанію», – зазначають у «Слузі народу».

Крім цього повідомляється, що партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року.

«Відповідно, цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність поточного року. Їх, дійсно, значно менше, ніж держфінансування, доведеться «затягнути паски» та відмовитись від низки проєктів. Але ці проблеми зараз є такими дрібними порівняно з тими викликами, що стоять перед Україною і українцями», – додають у партії.

В Україні лабораторно підтвердили 156 випадків захворювання на коронавірус. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 53 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.