«Укрзалізниця» призначила ще два поїзди для евакуації українців з Польщі

«Укрзалізниця» призначила ще два швидкісні поїзди Інтерсіті+ зі сполученням Перемишль – Київ для надання допомоги українцям, котрі внаслідок карантинних обмежень не можуть самостійно перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «УЗ».

Перший поїзд відправиться із Перемишля о 13:10 год. 25 березня під номером 716/715. Під час рейсу з Польщі поїзд робитиме зупинку у Львові та прибуде до Києва о 22:17год.

Другий поїзд під номером 706/705 відправиться із Перемишля о 15:50 год. 25 березня, також зробить зупинку у Львові й прибуде до Києва о 00:46 год. 26 березня.

Із Києва поїзди відправляться без пасажирів. Квитки на ці поїзди можливо купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua. Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена усіма необхідними засобами захисту та дезінфекції.

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» відправила вже вісім спеціальних поїздів Інтерсіті+ Перемишль – Київ для перевезення громадян України із Польщі та Чехії, котрі внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не можуть самостійно перетнути кордон. Також поїзд «4 столиці», виконав спеціальний рейс для повернення додому українців, а також громадян Білорусі й балтійських країн.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

Із 17 березня Україна зупинила авіасполучення, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

107 пунктів пропуску з 16 березня призупинили роботу, з інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Також з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Варто наголосити, що станом на 24 березня в Україні коронавірус підтвердили вже у 97 осіб, три із випадків стали летальними. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.