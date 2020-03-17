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Пасажирські потяги, які скасовані з 18 березня: «Укрзалізниця» опублікувала перелік

Соломія Головіна

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«Укрзалізниця» опублікувала перелік пасажирських поїздів далекого прямування, скасованих у зв’язку з карантинними заходами.

 

«На виконання постанови Кабінету Міністрів України №215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення», – мовиться у повідомленні.

Відтак скасовуються такі пасажирські поїзди:

Сполучення Дата, з якої відміняється поїзд
1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка із Івано-Франківська з 18.03.2020 

із Костянтинівки з 19.03.2020
4/3 Запоріжжя – Ужгород із Запоріжжя з 18.03.2020 

із Ужгорода з 19.03.2020
5/6 Ужгород – Херсон  Наразі поїзда не курсують, рейси були заплановані:

із Ужгорода з 30.03.2020 

із Херсона з 31.03.2020
7/8 Одеса – Харків  із Одеси та Харкова з 18.03.2020
10/9 Маріуполь – Київ  із Маріуполя з 17.03.2020 

із Києва з 18.03.2020
12/11 Київ – Новоолексіївка  із Києва з 17.03.2020 

із Новоолексіївки з 18.03.2020
12/11 Львів – Одеса  із Львова з 17.03.2020 

із Одеси з 18.03.2020
15/16 Харків – Рахів  із Харкова з 18.03.2020 

із Рахова з 19.03.2020
17/18 Харків – Ужгород  із Харкова з 17.03.2020 

із Ужгорода з 18.03.2020
20/19 Київ – Лисичанськ із Києва з 17.03.2020 

із Лисичанська з 18.03.2020
26/25 Одеса – Львів, Рахів із Одеси з 17.03.2020 

із Рахова та Львова з 18.03.2020
29/30 Київ – Ужгород  із Києва з 17.03.2020 

із Ужгорода з 18.03.2020
38/37 Київ – Запоріжжя із Києва з 17.03.2020 

із Запоріжжя з 18.03.2020
738/737 Київ – Запоріжжя  із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020
41/42 Дніпро – Трускавець  із Дніпра з 17.03.2020 

із Трускавця з 18.03.2020
43/44 Івано-Франківськ – Київ  Наразі поїзда не курсують, рейси були заплановані:

із Івано-Франківська з 28.03.2020 

із Києва з 29.03.2020
49/50 Київ – Трускавець  із Києва з 17.03.2020 

із Трускавця з 18.03.2020
53/54 Дніпро – Одеса  із Дніпра з 17.03.2020 

із Одеси з 18.03.2020
153/154 Кривий Ріг – Одеса  із Кривого Рога з 18.03.2020

із Одеси з 19.03.2020
7/8 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці із Києва та Чернівців з 17.03.2020, 

із Івано-Франківська з 18.03.2020, 
749/750 Київ – Івано-Франківськ  із Києва та із Івано-Франківська з 18.03.2020
13/14 Київ – Солотвино  із Києва з 17.03.2020

із Солотвино з 18.03.2020 
45/46 Ужгород – Лисичанськ  із Ужгорода з 17.03.2020

із Лисичанська з 18.03.2020
70/69 – 78/77  Маріуполь – Харків/Бахмут, Львів із Маріуполя та Харкова з 17.03.2020

із Львова та Бахмута з 18.03.2020
124/123 Київ – Костянтинівка  із Києва з 17.03.2020,

із Костянтинівки з 18.03.2020
128/127 Ковель – Харків  із Ковеля з 17.03.2020

із Харкова з 18.03.2020
134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ  із Миколаєва з 18.03.2020

із Івано-Франківськ з 19.03.2020
136/135 Чернівці – Одеса  із Чернівців з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020
142/141 Маріуполь – Одеса  із Маріуполя з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020
142/141 Львів – Бахмут  із Львова з 17.03.2020

із Бахмута з 18.03.2020
130/150 – 149/129 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта із Кременчука і Полтави з 17.03.2020

із Ворохти і Івано-Франківська з 18.03.2020
188/187 Ковель – Дніпро  із Ковеля з 17.03.2020,

із Дніпра 18.03.2020
243/244 Івано-Франківськ – Дніпро  із Івано-Франківська з 17.03.2020,

із Дніпра з 18.03.2020
375/376 Харків – Херсон  із Харкова із 17.03.2020,

із Херсона із 18.03.2020
775/776 Харків – Київ  із Харкова із 17.03.2020,

із Києва з 19.03.2020
766/765 Київ – Херсон  із Києва та Херсона з 18.03.2020
86/88-87/85 Львів, Ковель – Новоолексіївка із Львова, Ковеля з 18.03.2020

із Новоолексіївки з 19.03.2020
104/103 Київ – Маріуполь із Києва з 18.03.2020

із Маріуполя з 19.03.2020
235/236 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020
106/105  Одеса – Київ із Одеси з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
108/107 Одеса – Ужгород із Одеси з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020
110/109 Львів – Херсон із Львова з 18.03.2020

із Херсона з 19.03.2020
111/112 Харків – Львів із Харкова з 18.03.2020

із Львова з 19.03.2020
116/136 – 115/135 Київ – Бердянськ, Покровськ із Києва з 17.03.2020

із Бердянська та Покровська з 18.03.2020
205/206 Покровськ – Харків із Покровська та Харкова з 20.03.2020
118/117 Чернівці – Київ із Чернівців з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
120/119 Запоріжжя – Львів із Запоріжжя з 17.03.2020

із Львова з 18.03.2020
122/121 Миколаїв – Київ, Рівне із Миколаєва з 17.03.2020

із Рівне, Києва з 18.03.2020
127/128 Суми – Зернове із Сум та Зернового з 18.03.2020
129/130 Суми – Шостка із Сум та Шостки з 19.03.2020
132/131 Одеса – Вінниця із Одеси з 18.03.2020

із Вінниці з 19.03.2020
138/137 Хмельницький – Лисичанськ із Хмельницького з 17.03.2020

із Лисичанська з 18.03.2020
140/139 Дніпро – Лисичанськ із Дніпра та Лисичанська з 18.03.2020
139/140 Київ – Кам’янець-Подільський із Києва з 17.03.2020

із Кам’янець-Подільського з 18.03.2020
145/146 Київ – Ізмаїл із Києва з 17.03.2020

із Ізмаїла з 18.03.2020
148/147 Одеса – Київ із Одеси з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
617/317 – 318/618 Дніпро, Запоріжжя – Одеса із Дніпра та Запоріжжя з 18.03.2020

із Одеси з 19.03.2020
357/358 Київ – Тернопіль, Рахів із Києва та Тернополя з 17.03.2020

із Рахова з 18.03.2020
702/701 Львів – Чернівці  зі Львова з 19.03.2020

із Чернівців з 20.03.2020
705/706 Київ – Львів  із Києва та Львова з 18.03.2020
715/716 Київ – Львів  із Києва та Львова з 18.03.2020
712/711 Київ – Костянтинівка  із Києва та Костянтинівки з 18.03.2020
720/719 Київ – Харків  із Києва з 18.03.2020,

із Харкова з 19.03.2020
722/721 Київ – Харків  із Києва та Харкова з 18.03.2020
724/723 Київ – Харків із Києва та Харкова з 18.03.2020
726/725 Київ – Харків із Києва з 18.03.2020

із Харкова з 19.03.2020
732/731 Київ – Запоріжжя із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020
734/733 Київ – Покровськ  із Києва з 18.03.2020

із Покровська з 19.03.2020
740/739 Київ – Кривий Ріг із Києва з 18.03.2020

із Кривого Рогу з 19.03.2020
743/744 Дарниця, Київ – Львів  із Дарниці, Києва з 18.03.2020

із Львова – з 19.03.2020
747/748 Київ – Тернопіль  із Києва з 18.03.2020

із Тернополя з 19.03.2020
763/764 Київ – Одеса  із Києва з 18.03.2020

із Одеси з 19.03.2020
768/767 Київ – Херсон  із Києва з 18.03.2020

із Херсона з 19.03.2020
769/770 Київ – Кам’янець-Подільський  із Києва з 18.03.2020

із Кам’янець-Подільського з 19.03.2020
757/758 Київ – Могилів-Подільський із Києва з 18.03.2020

із Могилів-Подільського з 19.03.2020
772/771 Хмельницький – Київ  із Хмельницького з 17.03.2020 

із Києва з 18.03.2020
774/773 Київ – Шостка  із Києва та Шостки з 19.03.2020
778/777 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 18.03.2020
779/780 Суми – Київ, Вінниця із Сум, Києва та Вінниці з 18.03.2020
781/782 Черкаси – Київ  із Черкас та Києва з 19.03.2020
784/783 Київ – Шостка  із Києва з 17.03.2020

із Шостки з 18.03.2020
786/785 Київ – Шостка  із Києва та Шостки з 18.03.2020
790/789 – 792/791 Київ – Кропивницький, Кременчук із Кременчука з 17.03.2020

із Києва та Кропивницького з 18.03.2020
797/798 Харків – Запоріжжя  Із Харкова та Запоріжжя з 22.03.2020
58/57 Ковель – Одеса із Ковеля з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020
59/60 Харків – Одеса із Харкова з 17.03.2020 

із Одеси з 18.03.2020
63/64 Харків – Київ  із Харкова з 17.03.2020 

із Києва з 18.03.2020
72/71 Запоріжжя – Київ  із Запоріжжя з 17.03.2020 

із Києва з 18.03.2020
143/144  Київ – Ворохта із Києва з 18.03.2020

із Ворохти з 19.03.2020
76/75 Кривий Ріг – Київ із Кривого Рогу з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
79/80 Дніпро – Київ  із Дніпра з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
81/82 Київ – Ужгород  із Києва з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020
81/82 Харків – Новоолексіївка із Харкова з 17.03.2020

із Новоолексіївки з 18.03.2020
84/83 Маріуполь – Київ  із Маріуполя з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
126/125 Київ – Костянтинівка із Києва з 17.03.2020

із Костянтинівки з 18.03.2020
92/91 Львів – Київ зі Львова з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
92/91 Одеса – Костянтинівка із Одеси з 17.3.2020

із Костянтинівки з 18.03.2020
95/96 Черкаси – Львів  із Черкас з 19.03.2020

зі Львова з 20.03.2020
98/97 Ковель – Київ із Ковеля з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020
102/101 Київ – Херсон із Києва з 17.03.2020

із Херсона з 18.03.2020

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу «Укрзалізниця» з 18 березня тимчасово призупиняє пасажирські перевезення всіма видами внутрішнього сполучення: приміськими, міськими, регіональними та далекими.

Додамо, що 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Із 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Як відомо, станом на 16 березня кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

 

 

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