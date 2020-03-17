Пасажирські потяги, які скасовані з 18 березня: «Укрзалізниця» опублікувала перелік

«Укрзалізниця» опублікувала перелік пасажирських поїздів далекого прямування, скасованих у зв’язку з карантинними заходами.

«На виконання постанови Кабінету Міністрів України №215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення», – мовиться у повідомленні.

Відтак скасовуються такі пасажирські поїзди:

№ Сполучення Дата, з якої відміняється поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка із Івано-Франківська з 18.03.2020 із Костянтинівки з 19.03.2020 4/3 Запоріжжя – Ужгород із Запоріжжя з 18.03.2020 із Ужгорода з 19.03.2020 5/6 Ужгород – Херсон Наразі поїзда не курсують, рейси були заплановані: із Ужгорода з 30.03.2020 із Херсона з 31.03.2020 7/8 Одеса – Харків із Одеси та Харкова з 18.03.2020 10/9 Маріуполь – Київ із Маріуполя з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 12/11 Київ – Новоолексіївка із Києва з 17.03.2020 із Новоолексіївки з 18.03.2020 12/11 Львів – Одеса із Львова з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 15/16 Харків – Рахів із Харкова з 18.03.2020 із Рахова з 19.03.2020 17/18 Харків – Ужгород із Харкова з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 20/19 Київ – Лисичанськ із Києва з 17.03.2020 із Лисичанська з 18.03.2020 26/25 Одеса – Львів, Рахів із Одеси з 17.03.2020 із Рахова та Львова з 18.03.2020 29/30 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 38/37 Київ – Запоріжжя із Києва з 17.03.2020 із Запоріжжя з 18.03.2020 738/737 Київ – Запоріжжя із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020 41/42 Дніпро – Трускавець із Дніпра з 17.03.2020 із Трускавця з 18.03.2020 43/44 Івано-Франківськ – Київ Наразі поїзда не курсують, рейси були заплановані: із Івано-Франківська з 28.03.2020 із Києва з 29.03.2020 49/50 Київ – Трускавець із Києва з 17.03.2020 із Трускавця з 18.03.2020 53/54 Дніпро – Одеса із Дніпра з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 153/154 Кривий Ріг – Одеса із Кривого Рога з 18.03.2020 із Одеси з 19.03.2020 7/8 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці із Києва та Чернівців з 17.03.2020, із Івано-Франківська з 18.03.2020, 749/750 Київ – Івано-Франківськ із Києва та із Івано-Франківська з 18.03.2020 13/14 Київ – Солотвино із Києва з 17.03.2020 із Солотвино з 18.03.2020 45/46 Ужгород – Лисичанськ із Ужгорода з 17.03.2020 із Лисичанська з 18.03.2020 70/69 – 78/77 Маріуполь – Харків/Бахмут, Львів із Маріуполя та Харкова з 17.03.2020 із Львова та Бахмута з 18.03.2020 124/123 Київ – Костянтинівка із Києва з 17.03.2020, із Костянтинівки з 18.03.2020 128/127 Ковель – Харків із Ковеля з 17.03.2020 із Харкова з 18.03.2020 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ із Миколаєва з 18.03.2020 із Івано-Франківськ з 19.03.2020 136/135 Чернівці – Одеса із Чернівців з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 142/141 Маріуполь – Одеса із Маріуполя з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 142/141 Львів – Бахмут із Львова з 17.03.2020 із Бахмута з 18.03.2020 130/150 – 149/129 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта із Кременчука і Полтави з 17.03.2020 із Ворохти і Івано-Франківська з 18.03.2020 188/187 Ковель – Дніпро із Ковеля з 17.03.2020, із Дніпра 18.03.2020 243/244 Івано-Франківськ – Дніпро із Івано-Франківська з 17.03.2020, із Дніпра з 18.03.2020 375/376 Харків – Херсон із Харкова із 17.03.2020, із Херсона із 18.03.2020 775/776 Харків – Київ із Харкова із 17.03.2020, із Києва з 19.03.2020 766/765 Київ – Херсон із Києва та Херсона з 18.03.2020 86/88-87/85 Львів, Ковель – Новоолексіївка із Львова, Ковеля з 18.03.2020 із Новоолексіївки з 19.03.2020 104/103 Київ – Маріуполь із Києва з 18.03.2020 із Маріуполя з 19.03.2020 235/236 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 106/105 Одеса – Київ із Одеси з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 108/107 Одеса – Ужгород із Одеси з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 110/109 Львів – Херсон із Львова з 18.03.2020 із Херсона з 19.03.2020 111/112 Харків – Львів із Харкова з 18.03.2020 із Львова з 19.03.2020 116/136 – 115/135 Київ – Бердянськ, Покровськ із Києва з 17.03.2020 із Бердянська та Покровська з 18.03.2020 205/206 Покровськ – Харків із Покровська та Харкова з 20.03.2020 118/117 Чернівці – Київ із Чернівців з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 120/119 Запоріжжя – Львів із Запоріжжя з 17.03.2020 із Львова з 18.03.2020 122/121 Миколаїв – Київ, Рівне із Миколаєва з 17.03.2020 із Рівне, Києва з 18.03.2020 127/128 Суми – Зернове із Сум та Зернового з 18.03.2020 129/130 Суми – Шостка із Сум та Шостки з 19.03.2020 132/131 Одеса – Вінниця із Одеси з 18.03.2020 із Вінниці з 19.03.2020 138/137 Хмельницький – Лисичанськ із Хмельницького з 17.03.2020 із Лисичанська з 18.03.2020 140/139 Дніпро – Лисичанськ із Дніпра та Лисичанська з 18.03.2020 139/140 Київ – Кам’янець-Подільський із Києва з 17.03.2020 із Кам’янець-Подільського з 18.03.2020 145/146 Київ – Ізмаїл із Києва з 17.03.2020 із Ізмаїла з 18.03.2020 148/147 Одеса – Київ із Одеси з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 617/317 – 318/618 Дніпро, Запоріжжя – Одеса із Дніпра та Запоріжжя з 18.03.2020 із Одеси з 19.03.2020 357/358 Київ – Тернопіль, Рахів із Києва та Тернополя з 17.03.2020 із Рахова з 18.03.2020 702/701 Львів – Чернівці зі Львова з 19.03.2020 із Чернівців з 20.03.2020 705/706 Київ – Львів із Києва та Львова з 18.03.2020 715/716 Київ – Львів із Києва та Львова з 18.03.2020 712/711 Київ – Костянтинівка із Києва та Костянтинівки з 18.03.2020 720/719 Київ – Харків із Києва з 18.03.2020, із Харкова з 19.03.2020 722/721 Київ – Харків із Києва та Харкова з 18.03.2020 724/723 Київ – Харків із Києва та Харкова з 18.03.2020 726/725 Київ – Харків із Києва з 18.03.2020 із Харкова з 19.03.2020 732/731 Київ – Запоріжжя із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020 734/733 Київ – Покровськ із Києва з 18.03.2020 із Покровська з 19.03.2020 740/739 Київ – Кривий Ріг із Києва з 18.03.2020 із Кривого Рогу з 19.03.2020 743/744 Дарниця, Київ – Львів із Дарниці, Києва з 18.03.2020 із Львова – з 19.03.2020 747/748 Київ – Тернопіль із Києва з 18.03.2020 із Тернополя з 19.03.2020 763/764 Київ – Одеса із Києва з 18.03.2020 із Одеси з 19.03.2020 768/767 Київ – Херсон із Києва з 18.03.2020 із Херсона з 19.03.2020 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський із Києва з 18.03.2020 із Кам’янець-Подільського з 19.03.2020 757/758 Київ – Могилів-Подільський із Києва з 18.03.2020 із Могилів-Подільського з 19.03.2020 772/771 Хмельницький – Київ із Хмельницького з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 774/773 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 19.03.2020 778/777 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 18.03.2020 779/780 Суми – Київ, Вінниця із Сум, Києва та Вінниці з 18.03.2020 781/782 Черкаси – Київ із Черкас та Києва з 19.03.2020 784/783 Київ – Шостка із Києва з 17.03.2020 із Шостки з 18.03.2020 786/785 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 18.03.2020 790/789 – 792/791 Київ – Кропивницький, Кременчук із Кременчука з 17.03.2020 із Києва та Кропивницького з 18.03.2020 797/798 Харків – Запоріжжя Із Харкова та Запоріжжя з 22.03.2020 58/57 Ковель – Одеса із Ковеля з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 59/60 Харків – Одеса із Харкова з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 63/64 Харків – Київ із Харкова з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 72/71 Запоріжжя – Київ із Запоріжжя з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 143/144 Київ – Ворохта із Києва з 18.03.2020 із Ворохти з 19.03.2020 76/75 Кривий Ріг – Київ із Кривого Рогу з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 79/80 Дніпро – Київ із Дніпра з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 81/82 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 81/82 Харків – Новоолексіївка із Харкова з 17.03.2020 із Новоолексіївки з 18.03.2020 84/83 Маріуполь – Київ із Маріуполя з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 126/125 Київ – Костянтинівка із Києва з 17.03.2020 із Костянтинівки з 18.03.2020 92/91 Львів – Київ зі Львова з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 92/91 Одеса – Костянтинівка із Одеси з 17.3.2020 із Костянтинівки з 18.03.2020 95/96 Черкаси – Львів із Черкас з 19.03.2020 зі Львова з 20.03.2020 98/97 Ковель – Київ із Ковеля з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 102/101 Київ – Херсон із Києва з 17.03.2020 із Херсона з 18.03.2020

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу «Укрзалізниця» з 18 березня тимчасово призупиняє пасажирські перевезення всіма видами внутрішнього сполучення: приміськими, міськими, регіональними та далекими.

Додамо, що 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Із 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Як відомо, станом на 16 березня кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.