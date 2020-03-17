Пасажирські потяги, які скасовані з 18 березня: «Укрзалізниця» опублікувала перелік

«Укрзалізниця» опублікувала перелік пасажирських поїздів далекого прямування, скасованих у зв’язку з карантинними заходами.
«На виконання постанови Кабінету Міністрів України №215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення», – мовиться у повідомленні.
Відтак скасовуються такі пасажирські поїзди:
|№
|Сполучення
|Дата, з якої відміняється поїзд
|1/2
|Івано-Франківськ – Костянтинівка
|із Івано-Франківська з 18.03.2020
із Костянтинівки з 19.03.2020
|4/3
|Запоріжжя – Ужгород
|із Запоріжжя з 18.03.2020
із Ужгорода з 19.03.2020
|5/6
|Ужгород – Херсон
|Наразі поїзда не курсують, рейси були заплановані:
із Ужгорода з 30.03.2020
із Херсона з 31.03.2020
|7/8
|Одеса – Харків
|із Одеси та Харкова з 18.03.2020
|10/9
|Маріуполь – Київ
|із Маріуполя з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|12/11
|Київ – Новоолексіївка
|із Києва з 17.03.2020
із Новоолексіївки з 18.03.2020
|12/11
|Львів – Одеса
|із Львова з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|15/16
|Харків – Рахів
|із Харкова з 18.03.2020
із Рахова з 19.03.2020
|17/18
|Харків – Ужгород
|із Харкова з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|20/19
|Київ – Лисичанськ
|із Києва з 17.03.2020
із Лисичанська з 18.03.2020
|26/25
|Одеса – Львів, Рахів
|із Одеси з 17.03.2020
із Рахова та Львова з 18.03.2020
|29/30
|Київ – Ужгород
|із Києва з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|38/37
|Київ – Запоріжжя
|із Києва з 17.03.2020
із Запоріжжя з 18.03.2020
|738/737
|Київ – Запоріжжя
|із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020
|41/42
|Дніпро – Трускавець
|із Дніпра з 17.03.2020
із Трускавця з 18.03.2020
|43/44
|Івано-Франківськ – Київ
|Наразі поїзда не курсують, рейси були заплановані:
із Івано-Франківська з 28.03.2020
із Києва з 29.03.2020
|49/50
|Київ – Трускавець
|із Києва з 17.03.2020
із Трускавця з 18.03.2020
|53/54
|Дніпро – Одеса
|із Дніпра з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|153/154
|Кривий Ріг – Одеса
|із Кривого Рога з 18.03.2020
із Одеси з 19.03.2020
|7/8
|Київ – Івано-Франківськ, Чернівці
|із Києва та Чернівців з 17.03.2020,
із Івано-Франківська з 18.03.2020,
|749/750
|Київ – Івано-Франківськ
|із Києва та із Івано-Франківська з 18.03.2020
|13/14
|Київ – Солотвино
|із Києва з 17.03.2020
із Солотвино з 18.03.2020
|45/46
|Ужгород – Лисичанськ
|із Ужгорода з 17.03.2020
із Лисичанська з 18.03.2020
|70/69 – 78/77
|Маріуполь – Харків/Бахмут, Львів
|із Маріуполя та Харкова з 17.03.2020
із Львова та Бахмута з 18.03.2020
|124/123
|Київ – Костянтинівка
|із Києва з 17.03.2020,
із Костянтинівки з 18.03.2020
|128/127
|Ковель – Харків
|із Ковеля з 17.03.2020
із Харкова з 18.03.2020
|134/133
|Миколаїв – Івано-Франківськ
|із Миколаєва з 18.03.2020
із Івано-Франківськ з 19.03.2020
|136/135
|Чернівці – Одеса
|із Чернівців з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|142/141
|Маріуполь – Одеса
|із Маріуполя з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|142/141
|Львів – Бахмут
|із Львова з 17.03.2020
із Бахмута з 18.03.2020
|130/150 – 149/129
|Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта
|із Кременчука і Полтави з 17.03.2020
із Ворохти і Івано-Франківська з 18.03.2020
|188/187
|Ковель – Дніпро
|із Ковеля з 17.03.2020,
із Дніпра 18.03.2020
|243/244
|Івано-Франківськ – Дніпро
|із Івано-Франківська з 17.03.2020,
із Дніпра з 18.03.2020
|375/376
|Харків – Херсон
|із Харкова із 17.03.2020,
із Херсона із 18.03.2020
|775/776
|Харків – Київ
|із Харкова із 17.03.2020,
із Києва з 19.03.2020
|766/765
|Київ – Херсон
|із Києва та Херсона з 18.03.2020
|86/88-87/85
|Львів, Ковель – Новоолексіївка
|із Львова, Ковеля з 18.03.2020
із Новоолексіївки з 19.03.2020
|104/103
|Київ – Маріуполь
|із Києва з 18.03.2020
із Маріуполя з 19.03.2020
|235/236
|Київ – Ужгород
|із Києва з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|106/105
|Одеса – Київ
|із Одеси з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|108/107
|Одеса – Ужгород
|із Одеси з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|110/109
|Львів – Херсон
|із Львова з 18.03.2020
із Херсона з 19.03.2020
|111/112
|Харків – Львів
|із Харкова з 18.03.2020
із Львова з 19.03.2020
|116/136 – 115/135
|Київ – Бердянськ, Покровськ
|із Києва з 17.03.2020
із Бердянська та Покровська з 18.03.2020
|205/206
|Покровськ – Харків
|із Покровська та Харкова з 20.03.2020
|118/117
|Чернівці – Київ
|із Чернівців з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|120/119
|Запоріжжя – Львів
|із Запоріжжя з 17.03.2020
із Львова з 18.03.2020
|122/121
|Миколаїв – Київ, Рівне
|із Миколаєва з 17.03.2020
із Рівне, Києва з 18.03.2020
|127/128
|Суми – Зернове
|із Сум та Зернового з 18.03.2020
|129/130
|Суми – Шостка
|із Сум та Шостки з 19.03.2020
|132/131
|Одеса – Вінниця
|із Одеси з 18.03.2020
із Вінниці з 19.03.2020
|138/137
|Хмельницький – Лисичанськ
|із Хмельницького з 17.03.2020
із Лисичанська з 18.03.2020
|140/139
|Дніпро – Лисичанськ
|із Дніпра та Лисичанська з 18.03.2020
|139/140
|Київ – Кам’янець-Подільський
|із Києва з 17.03.2020
із Кам’янець-Подільського з 18.03.2020
|145/146
|Київ – Ізмаїл
|із Києва з 17.03.2020
із Ізмаїла з 18.03.2020
|148/147
|Одеса – Київ
|із Одеси з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|617/317 – 318/618
|Дніпро, Запоріжжя – Одеса
|із Дніпра та Запоріжжя з 18.03.2020
із Одеси з 19.03.2020
|357/358
|Київ – Тернопіль, Рахів
|із Києва та Тернополя з 17.03.2020
із Рахова з 18.03.2020
|702/701
|Львів – Чернівці
|зі Львова з 19.03.2020
із Чернівців з 20.03.2020
|705/706
|Київ – Львів
|із Києва та Львова з 18.03.2020
|715/716
|Київ – Львів
|із Києва та Львова з 18.03.2020
|712/711
|Київ – Костянтинівка
|із Києва та Костянтинівки з 18.03.2020
|720/719
|Київ – Харків
|із Києва з 18.03.2020,
із Харкова з 19.03.2020
|722/721
|Київ – Харків
|із Києва та Харкова з 18.03.2020
|724/723
|Київ – Харків
|із Києва та Харкова з 18.03.2020
|726/725
|Київ – Харків
|із Києва з 18.03.2020
із Харкова з 19.03.2020
|732/731
|Київ – Запоріжжя
|із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020
|734/733
|Київ – Покровськ
|із Києва з 18.03.2020
із Покровська з 19.03.2020
|740/739
|Київ – Кривий Ріг
|із Києва з 18.03.2020
із Кривого Рогу з 19.03.2020
|743/744
|Дарниця, Київ – Львів
|із Дарниці, Києва з 18.03.2020
із Львова – з 19.03.2020
|747/748
|Київ – Тернопіль
|із Києва з 18.03.2020
із Тернополя з 19.03.2020
|763/764
|Київ – Одеса
|із Києва з 18.03.2020
із Одеси з 19.03.2020
|768/767
|Київ – Херсон
|із Києва з 18.03.2020
із Херсона з 19.03.2020
|769/770
|Київ – Кам’янець-Подільський
|із Києва з 18.03.2020
із Кам’янець-Подільського з 19.03.2020
|757/758
|Київ – Могилів-Подільський
|із Києва з 18.03.2020
із Могилів-Подільського з 19.03.2020
|772/771
|Хмельницький – Київ
|із Хмельницького з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|774/773
|Київ – Шостка
|із Києва та Шостки з 19.03.2020
|778/777
|Київ – Шостка
|із Києва та Шостки з 18.03.2020
|779/780
|Суми – Київ, Вінниця
|із Сум, Києва та Вінниці з 18.03.2020
|781/782
|Черкаси – Київ
|із Черкас та Києва з 19.03.2020
|784/783
|Київ – Шостка
|із Києва з 17.03.2020
із Шостки з 18.03.2020
|786/785
|Київ – Шостка
|із Києва та Шостки з 18.03.2020
|790/789 – 792/791
|Київ – Кропивницький, Кременчук
|із Кременчука з 17.03.2020
із Києва та Кропивницького з 18.03.2020
|797/798
|Харків – Запоріжжя
|Із Харкова та Запоріжжя з 22.03.2020
|58/57
|Ковель – Одеса
|із Ковеля з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|59/60
|Харків – Одеса
|із Харкова з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|63/64
|Харків – Київ
|із Харкова з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|72/71
|Запоріжжя – Київ
|із Запоріжжя з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|143/144
|Київ – Ворохта
|із Києва з 18.03.2020
із Ворохти з 19.03.2020
|76/75
|Кривий Ріг – Київ
|із Кривого Рогу з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|79/80
|Дніпро – Київ
|із Дніпра з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|81/82
|Київ – Ужгород
|із Києва з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|81/82
|Харків – Новоолексіївка
|із Харкова з 17.03.2020
із Новоолексіївки з 18.03.2020
|84/83
|Маріуполь – Київ
|із Маріуполя з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|126/125
|Київ – Костянтинівка
|із Києва з 17.03.2020
із Костянтинівки з 18.03.2020
|92/91
|Львів – Київ
|зі Львова з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|92/91
|Одеса – Костянтинівка
|із Одеси з 17.3.2020
із Костянтинівки з 18.03.2020
|95/96
|Черкаси – Львів
|із Черкас з 19.03.2020
зі Львова з 20.03.2020
|98/97
|Ковель – Київ
|із Ковеля з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|102/101
|Київ – Херсон
|із Києва з 17.03.2020
із Херсона з 18.03.2020
Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу «Укрзалізниця» з 18 березня тимчасово призупиняє пасажирські перевезення всіма видами внутрішнього сполучення: приміськими, міськими, регіональними та далекими.
Додамо, що 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.
Із 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.
Як відомо, станом на 16 березня кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.
Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.
Соломія Головіна