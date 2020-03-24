Для зменшення градусу напруги в умовах карантину львів'янам надаватимуть психологічну допомогу

Під час чергового засідання міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові 24 березня прийняли рішення залучити фахівців для надання психологічної допомоги мешканцям в умовах карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На сьогоднішньому засіданні штабу ми обговорили можливість надання психологічної допомоги нашим мешканцям. Потрібно проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми, людьми старшого віку, якщо вони потребують допомоги. Дуже багато людей зараз знаходиться вдома, слухають багато інформації по телебаченню, через що відчувають тривогу, хвилюються, що буде далі. Тому ми вирішили залучати психологів для допомоги і заспокоєння львів’ян, зменшити градус напруги серед населення», – сказала член міського штабу, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

Також наголосимо, що на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

У області коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що станом на 24 березня в Україні коронавірус підтвердили вже у 97 осіб.