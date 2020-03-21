Уряд не виключає введення режиму надзвичайної ситуації на Львівщині

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль припускає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де він уже введений, повідомляє Українська правда.

«Ми сьогодні прийняли рішення про введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом, у 6-ти вже запроваджено. Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще. Тому що сьогодні і Львів, і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики», – повідомив Денис Шмигаль.

Як відомо, Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпровській та Івано-Франківській областях.

Як відомо на Львівщині із підозрою COVID-19 ізольовано 44 людини. 20 березня у Львові зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.