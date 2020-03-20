В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом

В Україні одужав перший пацієнт, у якого виявили коронавірус COVID-19. Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає Львівський портал.

«Пацієнту з Чернівців було зроблений повторний лабораторний аналіз на корона вірус. І він вдруге показав негативний результат. Отже, можемо офіційно констатувати, що в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу», – сказав глава держави.

За словами президента, чоловіка сьогодні виписують з лікарні.

«Це найприємніша звістка за останні дні. І вона свідчить про те, що у нас точно все буде добре. Головне зберігати спокій та режим ізоляції», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, коронавірус у чоловіка виявили 3 березня. Він разом із жінкою приїхали до Чернівецької області після подорожі по Італії. При в’їзді в Україну у них перевіряли температуру, але симптомів спочатку не було. 29 лютого виникли додаткові симптоми, схожі на коронавірус. За чоловіком виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні.

16 березня зробили повторний аналіз на коронавірус: він дав негативний результат.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 36 осіб, 30 з яких перебувають у інфекційній лікарні, ще шестеро – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 44 особи.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.