На Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано 44 людини

За минулу добу на Львівщині із підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилось ще десять пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За словами заступника директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігоря Берника, до інфекційної лікарні госпіталізували 8 осіб зі Львівова, Стрия, Пустомит, а також Кам’янка-Бузького району і Тернопільської області.

Ще двоє хворих із Золочівського району та міста Львова знаходяться на самоізоляції.

Аналізи на COVID-19 відібрано на аналіз в Київ. Загалом на Львівщині з підозрою на коронавірус перебуває 44 особи.

«Зараз на госпіталізації у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 37 осіб. На самоізоляції знаходяться 7 осіб. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний», – повідомив Ігор Берник.

Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 54 особи. За результатами тестів у 8 пацієнтів діагнозу коронавірус не підтвердилось. Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

20 березня у Львові зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.