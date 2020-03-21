Ще шість нових хворих. В Україні коронавірус виявили у 47 людей

Станом на 21:00 год. суботи, 21 березня, в Україні лабораторно підтвердили ще 6 нових випадків коронавірусу COVID-19. Відтак загалом цей вірус підхопили 47 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України (у Києві) та регіональних лабораторій позитивні тести на коронавірус показали у:

Чернівецька область (25),

Житомирська область (2),

Київська область (4),

м. Київ (9), за останню добу – 6 випадків,

Донецька область (1),

Івано-Франківська область (2),

Дніпропетровська область (2),

Львівська область (1),

Тернопільська область(1).

Усього зафіксовано три летальні випадки від COVID-19 в Україні. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 62 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові лабораторні дослідження в Київ. Втім навіть якщо ці результати підтвердять коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть на Львівщину до 15 березня. Втім область їх дотепер не отримала.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.