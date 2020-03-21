Коронавірус на Львівщині: із підозрою – 62 людей

На Львівщині з’явилось ще 11 хворих, у яких може бути коронавірус. Загалом COVID-19 медики підозрюють у 62 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

11 осіб, у яких підозрюють коронавірус, є мешканцями Львова, Турківського і Сколівського районів.

На лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні зараз перебувають 44 особи, на самоізоляції – 18 людей. Ще 11 пацієнтів медики виписали.

«Стан усіх хворих середньої важкості або близький до задовільного», – йдеться у повідомленні.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулися 73 особи. У 6 хворих лабораторно виявили грип. Ще у чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, не виявили коронавірусної інфекції.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини.

В Україні загалом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.