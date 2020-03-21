На Волині виявили першого хворого на коронавірус, – ЗМІ

У мешканця Волинської області виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це пише місцеве видання Волинські новини.

Про перший випадок інфікування коронавірусом на Волині повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк. За його словами, експрес-тест виявив COVID-19 у мешканця села Липини, який нещодавно повернувся з Франції.

«Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження», – зазначив Ігор Ващенюк.

Очільник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський цю інформацію підтвердив, проте наголосив, що експрес-тест має значний відсоток похибки.

«Всі остаточні результати – після проведення лабораторного дослідження», – наголосив він.

Відомо, що чоловік нещодавно повернувся з Франції, у нього був жар та сухий кашель. Видання пише, що інфікований є відомим волинським бізнесменом.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 62 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.