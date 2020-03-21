На Львівщині – проблеми із спецрейсами, якими перевозять медиків

Перевізники регулярних спеціальних маршрутів, якими довозять до Львова працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області, скаржаться на перешкоджання в роботі з боку патрульної поліції Львівщини. Про це в коментарі Львівському порталу повідомив Директор львівського АТП «14630» Ігор Самардак.

За словами Ігоря Самардака, через відсутність бюджетного фінансування, усі спецрейси які замовила ЛОДА погоджено виконати за затвердженою схемою і стандартною вартістю проїзду, яку оплачують самі пасажири. У час, коли перевізники зобов’язалися виконувати збиткові рейси поліція вимагає дотримуватися карантинного протоколу, згідно до якого в Україні заборонено перевезення більше 10-ти пасажирів.

«На зупинці може бути 11-13 осіб, але зважаючи на такий тариф і обмеження на перевезення не більше 10 людей у салоні ми не можемо запускати для них аж два автобуси, бо це економічно невигідно. Можливо поліцейським необхідно бути на місцях посадки і визначати кого брати до салону, а кого ні, але ж не зупиняти спецрейси по дорозі. Якщо ж хтось вимагає лише 10 пасажирів у салоні то чому ж ми не вимагаємо компенсації за збитковий спецрейс. Найлегше було прийняти рішення про зупинку перевезень, але коли постала проблема добирання медиків та пожежників до місць своєї роботи ми погодились допомогти, але й нам потрібно піти на зустріч, якщо ми обслуговуємо збиткові спецрейси», – обурюється Ігор Самардак.

Він закликає на рівні влади врегулювати це питання, або ж відмовляться від допомоги перевізників.

«Кожен спецмаршрут має спеціальну наліпку про спеціальне регулярне перевезення, це та позначка, яку ми погодили із Львівською ОДА. Якщо ми вже зголосилися виїжджати на рейс спеціального маршруту – не потрібно нам перешкоджати. Коли вже так сталося, що в автобусі перевантаження то може поліцейським краще допомогти довозити людей до місця праці, а не перешкоджати», – заявив Ігор Самардак.

Також сьогодні, 21 березня про проблему доїзду на роботу з різних районів Львівщини до львівських лікарень на гарячу лінію «Стоп-коронавірус» повідомило понад 20 медиків.

За інформацією Львівського порталу поліція Львівщини досі не погодила схему руху автобусів, які здійснюють спецрейси для медиків, а перевізники бідкаються, що лище за вчора вже оштрафовано пять водіїв, які приступили до виконання цих рейсів.

Водночас у патрульній поліції Львівщини Львівському порталу повідомили, що патрульні не обмежують роботу перевізників, які діють згідно погоджених інструкцій.

«Якщо це транспорт, що перевозить людей на підприємство, він має відповідні документи. Тобто спеціальний дозвіл виданий ЛОДА і завірений їхньою печаткою. На всі інші перевезення діє постанова Кабінету міністрів згідно якої у міському громадському транспорті може бути не більше 10 осіб, а приміські ми міжміські пасажирські перевезення взагалі заборонені. Якщо все законно то рух не обмежують. », – повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

також вона підтвержила, що декількох водіїв дійсно оштрафували, але виключно за порушення правил дорожнього руху.

«Правила дорожнього руху в Україні не відміняли», – додала Катерина Рибій.

Окрім того відомо, що зараз в ЛОДА працюють над виділенням компенсації перевізникам, які погодилися виконувати спецрейси.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасовують пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.

Також нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп-коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.