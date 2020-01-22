Шахтарі Львівщини збираються заблокувати дорогу через заборговані зарплати

На Львівщині шахтарі збираються вийти 23 січня на безстрокову акцію протесту та перекрити дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через заборгованість зі зарплати. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Безстрокова акція протесту та перекриття дороги міжнародного значення Львів — Рава-Руська (в районі с.Добросин) з 10.00 по 13.00 23 січня», – повідомив він.

При цьому Михайло Волинець додав, що регіональне об’єднання незалежної профспілки гірників України м. Червонограда направило звернення на ім’я президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, урядовців у якому повідомило про свою готовність до радикальних дій у випадку непогашення зарплатної заборгованості перед шатрами ДП «Львіввугілля».

Також він зауважив, що у будівлі Львівської ОДА станом на зараз і далі триває голодування лідерів незалежної профспілки гірників України.

Раніше Львівський портал писав, що шахтарі ДП «Львіввугілля» переймаються, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво через чергову затримку зарплат. Відтак 24 грудня 2019 року за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти у сумі 90,1 млн грн, які мали скерувати на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.