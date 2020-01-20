Водія «БМВ», який в’їхав у зупинку, позбавили прав за водіння у нетверезому стані

Виявилось, що 37-річний водій «БМВ», який вчора в’їхав у зупинку біля ТРЦ «Форум Львів», має кримінальне минуле та систематично порушує ПДР. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Нагадаємо, вчора о 18:25 год. біля ТРЦ «Форум Львів» водій без прав в’їхав у зупинку та травмував молоду жінку, яку відразу госпіталізували до лікарні. Окрім того, на зупинці перебувало ще близько десяти осіб – на щастя, ніхто з них не постраждав.

Момент наїзду на зупинку громадського транспорту Водій BMW, який в'їхав у зупинку, 13 разів притягався до адмінвідповідальності трохи більше ніж за рікЩо відомо про водія. Це 37-річний львів'янин, який, окрім багатого кримінального минулого, має й чисельні адмінправопорушення.29 грудня 2018 року він вчинив ДТП. Патрульні оформили на нього протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП та винесли постанову за ч 1 ст. 126 (Керування без документів) КУпАП.18 січня 2019 року він знову винуватець аварії і він отримав аналогічні адмінматеріали. Через добу, 19 січня 2019 року, його зупинили нетверезого за кермом. Тоді він відмовився від перевірки, але це не привід для уникнення відповідальності. На злісного порушника склали протокол за ч. 1 ст.130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.У лютому 2019 року Галицький районний суд позбавив його водійського посвідчення на рік і оштрафував на 10 200 гривень.З того часу, патрульні неодноразово штрафували його за керування транспортним засобом будучи позбавленим прав за ч.4 ст.126 КУпАП. Також, у нього були штрафи за інші правопорушення.Цьогоріч, на початку січня, патрульні виносили на нього постанови за не виконання вимог дорожнього знаку, а також, за керування без прав.Нагадаємо, вчора близько 18-ї години на вулиці Куліша автомобіль BMW в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок автопригоди постраждала 25-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу. За попередньою інформацією, у неї забої та закрита черепно-мозкова травма.На час скоєння ДТП на зупинці перебувало ще близько десяти осіб. На щастя, ніхто з них не постраждав. Люди відбулись переляком.Автомобіль евакуювали.Зараз вирішується питання правової кваліфікації події, проводяться першочергові слідчі дії. #патрульнаполіція #lvivpolice Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Montag, 20. Januar 2020

Виявилось, що 37-річного водія позбавили водійських прав за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

«19 січня 2019 року, його зупинили нетверезого за кермом. Тоді він відмовився від перевірки, але це не привід для уникнення відповідальності. На злісного порушника склали протокол за ч. 1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП», – йдеться в повідомленні.

На день раніше, 18 січня 2019 року він знову вчинив ДТП і отримав адмінматеріали за водіння без прав.

Також 29 грудня 2018 року через нього трапилась аварія. Патрульні оформили на нього протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП та винесли постанову за ч 1 ст. 126 (Керування без документів) КУпАП.

Згодом у лютому 2019 року Галицький районний суд позбавив його водійського посвідчення на рік і оштрафував на 10 200 гривень.

З того часу, патрульні неодноразово штрафували його за керування транспортним засобом будучи позбавленим прав за ч.4 ст.126 КУпАП. Також, у нього були штрафи за інші правопорушення. Цьогоріч, на початку січня, патрульні виносили на нього постанови за не виконання вимог дорожнього знаку, а також, за керування без прав.