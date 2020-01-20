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У Львові водій без прав в’їха в у зупинку з людьми: травмована жінка

Ольга Денисяка

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Вчора, 19 січня, о 18:25 год. біля ТРЦ «Форум Львів» водій без прав в’їхав у зупинку та травмував молоду дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 37-річний львів’янин, не впорався з керуванням, в’їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв при цьому наїзд на пішохода – 24-річну жительку Львова.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні, де медики встановлять їй діагноз.

На час скоєння ДТП на зупинці перебувало ще близько десяти осіб – нащастя, ніхто з них не постраждав. Люди відбулись переляком.
Також встановлено, що водія «БМВ» в лютому минулого року суд позбавив права керувати транспортними засобами. З того часу поліцейські чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення, а саме – за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права.
Зараз вирішується питання правової кваліфікації події, проводяться першочергові слідчі дії.

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