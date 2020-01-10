За роки незалежності України у грудні вперше знизились ціни, – Мінекономіки

Уперше за роки незалежності України у грудні на споживчому ринку ціни знизились на 0,2 %. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Як зазначається, відповідно до оприлюднених даних Держстату вперше за роки незалежності України у грудні на споживчому ринку спостерігалась дефляція – ціни знизились на 0,2 %.
При цьому зауважується, що раніше у грудні фіксувалося лише зростання цін, зокрема найнижче зростання становило 0,2 % у 2011-2012 роках.
«У річному розрахунку споживча інфляція продовжила стрімко сповільнюватися – до 4,1 % (порівняно з 5,1 % у листопаді) та у підсумку була близькою до нижньої межі цільового діапазону 5 % +/-1в.п. В цілому за підсумком 2019 р. споживча інфляція є нижчою як за прогноз на початку грудня – 4,5 %, так і жовтневий урядовий прогноз – 6,7 %», – мовиться у повідомленні.
Також йде мова про те, що базовий індекс споживчих цін знизився на 0,3 % (у річному розрахунку уповільнив зростання до 3,9 % порівняно з 4,8 % у листопаді); небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки знизився на 0,1 % (у річному розрахунку уповільнив зростання до 4,3 % порівняно з 5,6 % у листопаді).
Як наголошують у відомстві, нетипове для грудня зниження цін викликано:
- суттєвою ревальвацією гривні (лише упродовж грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США укріпився на 3,1 % (є найбільшим значенням у помісячному вимірі упродовж всього 2019 р.), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни (знизилися ціни на переважно імпортні товари: фрукти, одяг і взуття, побутову техніку, фармацевтичну продукцію, паливо та мастила, автомобілі та ін.)
- зниженням ціни на природний газ для потреб населення на 11,2 % (з початку року ціни знизилися на 28,7 %)
- насичення окремих сегментів продовольчого ринку (розширення пропозиції м’яса та м’ясопродуктів, цукру, олії та ін.) нівелювало зростання цін на ринку молочних продуктів, що дозволило зламати сезонність продовольчого ринку і залишити ціни незмінними у порівняні з попереднім місяцем (за останні два десятиліття у грудні завжди фіксувалося зростання цін на продукти харчування, найменше зростання було у 2011-2012 рр., коли ціни зросли на 0,1 %).
Соломія Головіна