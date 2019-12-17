Через махінації зі зарплатами гірників «Львіввугілля» щомісяця втрачало 1 млн грн, – СБУ

Правоохоронці викрили керівництво держпідприємства «Львіввугілля» на організації масштабних махінацій із виплатами заробітної плати шахтарям. Через неправомірні дії посадовців державна структура щомісяця втрачала понад 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

«Оперативники встановили, що посадові особи «Львіввугілля» разом із керівниками шести відокремлених підрозділів налагодили протиправну схему із неправомірного нарахування заробітної плати гірникам. Вони організували залучення працівників шахт на сторонніх роботах. Зокрема, зловживаючи службовим становищем, посадовці використовували працю підлеглих в особистих цілях, а також для участі в комерційних проектах для отримання необлікованих доходів», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці з’ясували, що деякі гірники, продовжуючи отримувати зарплату в Україні, фактично у цей же час перебували за кордоном на заробітках. Чиновники системно не відображали в табелях обліку робочого часу та бухгалтерській документації відсутність працівників на робочих місцях. Натомість гірникам нараховували щомісячну зарплату, розмір якої сягав до 23 000 гривень.

Обшуки вже провели у приміщенні ДП «Львіввугілля», на шістьох шахтах, а також на місці будівництва приватних будинків керівників цих шахт. Правоохоронці вилучили документацію та інші докази протиправної діяльності.

Крім цього, на території однієї із шахт також виявили підпільний цех із виготовлення бетонних виробів і тротуарної плитки, який ще й незаконно підключили до електромережі.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність інших посадовців галузі до незаконних схем.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові 14 листопада. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку 2019 року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників і, зокрема, про постійні затримки зарплат.