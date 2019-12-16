Львівських гірників у робочий час залучали до будівництва житла керівництву

Правоохоронці встановили, що декілька керівників шахт ДП «Львіввугілля» використовували працю підлеглих в особистих інтересах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Зокрема, керівник шахти упродовж кількох місяців залучав п’ятьох працівників до будівництва будинку його дружини. Це у той час, коли працівники повинні були виконувати роботи на шахті.

Також з’ясувалось, що окремі працівники систематично виїжджали за кордон та виконували роботи, не пов’язані із діяльністю підприємства (упродовж року більше 50 короткотривалих виїздів), а деякі – виготовляли на території шахти тротуарну плитку на продаж на обладнанні, підключеному до електромережі шахти.

Усе це при тому, що згідно табелів обліку робочого часу шахтарі нібито працювали під землею. Насправді, під час формування зміни, під землю не спускалось близько 10% робітників, які табелюються.

Крім цього, задокументували випадки тривалої відсутності 40 працівників на робочому місці, які, отримали при цьому заробітну плату – від 15 до 23 тисяч гривень на місяць.

На даний час на 6 шахтах відбулись обшуки, встановлюється причетність до зловживань керівників усіх ланок шахтних підприємств.

Фото: прокуратура