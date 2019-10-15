В Укрзалізниці повідомили, що припинили закупівлю деталей у компанії братів Дубневичів

Укрзалізниця припинила закупівлі рейкових скріплень КПП-5 виробництва «Корпорації КРТ», яка належить Ярославу та Богдану Дубаневичам. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв’ю Бізнес Цензор, передає пресслужба відомства.

За словами керівника Укрзалізниці, продукція цієї компанії була неякісною та постачалася за завищеними цінами.

«Оцінку іншим речам, які ми виявили, і які раніше виявляло Антикорупційне бюро, повинні дати правоохоронці», – зазначив Євген Кравцов.

За даними Укрзалізниці, скріплення виробництва КРТ, що входить в орбіту братів Дубневичів, мають низку недоліків в частині пружних клем та прокладок, через які фактичний ресурс їхньої працездатності становить 50% від задекларованого виробником. Таким чином, Укрзалізниця протягом тривалого часу витрачає величезні кошти на заміну непридатних елементів скріплень та реконструкцію колій у зв’язку з деформацією рейок.

Євген Кравцов також повідомив, що упродовж наступних півтора місяці Укрзалізниця планує змінити необхідні нормативні документи і ДСТУ щодо залізничних скріплень, які колись були прописані під одного виробника. Це дасть можливість залучити до постачання цієї продукції більше коло виробників, в тому числі іноземних.

Раніще Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року стало відомо, що Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Водночас на весні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.