Половина українців не читає книжки. Як через Instagram зацікавити молодь літературою

51% українців не прочитали за минулий рік жодної книги. 75% прочитали менше 10 книг за рік, 50% менше чотирьох, 25% менше двох. Як через інстаграм змінити цю сумну статистику та зробити читання модним в рамках 26 Book Forum розповіли засновники українського книжкового блогу Lampa.books, передає кореспондент Львівського порталу.

«Lampa.books з’явилась більше року тому, це більше ніж сторінка з класним контентом, це преш за все сім’я. Тобто у нас зібралась аудиторія, яку ми вже дуже добре знаємо і відчуваємо», – розповіла творчиня проекту Вікторія Федорів.

Основне наповнення блогу:

Відгуки на книги –70%

«Ми не пишемо відгуки самі, а шукаємо їх на просторі інстаграму», – а зазначила SMM-менеджерка проєкту Христина Лончина;

Книжковий секонд-хенд

«Люди можуть нам написати сказати, що вони прочитали класну книгу і вони хочуть її продати», – додає Вікторія Федорів;

книжкові новинки

Блогери розповіли, що їхній проєкт працює на трьох засадах:

Довіра: через рецензії інших людей показати, що читати – це круто; Спільнота: через оточення свідомих людей показати приклад; Користь: дати людям мотивацію, чому вони мають читати і показати їм користь від цього.

Також поділились, що найближчим часом планують почати робити інтерв’ю з відомими письменниками , організовувати зустрічі для книголюбів у різних містах України та створити власне видавництво.

Відштовхуючись від власного досвіду, порадили, що для розвитку в Україні книжкового блогу необхідно: вибрати популярну платформу, визначити та достукатись до цільової аудиторії, бути лідерами серед інших та не звертати уваги на цифри (лайки, підписники, збереження та коментарі). І найголовніше – це робити свою справу з пристрастю.