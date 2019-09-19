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Половина українців не читає книжки. Як через Instagram зацікавити молодь літературою

Ольга Денисяка

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51% українців не прочитали за минулий рік жодної книги. 75% прочитали менше 10 книг за рік, 50% менше чотирьох, 25% менше двох. Як через інстаграм змінити цю сумну статистику та зробити читання модним в рамках 26 Book Forum розповіли засновники українського книжкового блогу Lampa.books, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Lampa.books з’явилась більше року тому, це більше ніж сторінка з класним контентом, це преш за все сім’я. Тобто у нас зібралась аудиторія, яку ми вже дуже добре знаємо і відчуваємо»,  – розповіла творчиня проекту Вікторія Федорів.

Основне наповнення блогу:

  • Відгуки на книги –70%

«Ми не пишемо відгуки самі, а шукаємо їх на просторі  інстаграму», – а зазначила  SMM-менеджерка проєкту Христина Лончина;

  • Книжковий секонд-хенд

«Люди можуть нам написати сказати, що вони прочитали класну книгу і вони хочуть її продати», – додає Вікторія Федорів;

  • книжкові новинки

Блогери розповіли, що їхній проєкт працює на трьох засадах:

  1. Довіра: через рецензії інших людей показати, що читати – це круто;
  2. Спільнота: через оточення свідомих людей показати приклад;
  3. Користь: дати людям мотивацію, чому вони мають читати і показати їм користь від цього.

Також  поділились, що найближчим часом планують почати робити  інтерв’ю з відомими письменниками , організовувати  зустрічі для книголюбів у різних містах України та створити власне видавництво.

Відштовхуючись від власного досвіду, порадили, що для  розвитку в Україні книжкового блогу необхідно: вибрати  популярну платформу, визначити та достукатись до цільової аудиторії, бути лідерами серед інших та не звертати уваги на цифри (лайки, підписники, збереження та коментарі). І найголовніше – це робити свою справу з пристрастю.

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