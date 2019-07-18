Суд таки пустив Онищенка на вибори, бо він не утікач, а «учень кінної школи» у Іспанії

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка, пише УП, із посиланням на Слідство.Інфо.

«Згідно з листом ТОВ “Конюшня Бутенко О.”, остання направила Онищенка за кордон на навчання до Школи верхової їзди “Середземний кінний тур Оліва Нова” (Іспанія). Відповідно до довідки від 5 липня 2019 року, Онищенко Олександр Романович у період з 1 червня 2016 по теперішній час проходив і проходить навчання… Визнати протиправною та скасувати постанову Центральної виборчої комісії… якою відмовлено в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка Олександра Романовича…

Зобов’язати Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидата в народні депутати України Онищенка Олександра Романовича», – йдеться у рішенні суду.

Таким чином, суд скасував своє рішення від 1 липня, яким відмовив Онищенку у задоволені позову. Підставою для допуску депутата-втікача до виборів стало те, що він нібито навчався верхової їзди в Іспанії.

Це визнали достатнім доказом того, що Онищенко був поза межами України з поважних причин. Відтак суд зобов’язав ЦВК внести його до виборчого бюлетеня як мажоритарника на 93-му окрузі на Київщині.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

ЦВК має два дні, щоб оскаржити його до Верховного суду.

Як повідомляв раніше Львівський портал, депутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що перераховував кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад у кількох областях. Зокрема, йдеться і про Львівську облраду.

Ганущин прокоментував скандальну заяву Онищенка про те, що йому купили крісло голови Львівської облради.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який зараз перебуває в національному розшуку.

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» за допомогою кількох своїх компаній через “псевдобіржі”, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Трьох фігурантів «газової справи Онищенка» було затримано.

Також СБУ повідомляла, що нардеп від «Волі народу» Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.

15 червня стало відомо, що нардеп-утікач Онищенко подав документи до ЦВК. Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка, мовляв він був на кінних змаганнях. Проте ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію одіозного кандидата.