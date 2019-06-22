Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка. Був на кінних змаганнях

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради. Відповідне рішення було ухвалено 21 червня, повідомляє Слідство.Інфо.

Онищенко подав у суд на рішення ЦВК, яка раніше відмовилася реєструвати його кандидатом через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.

«У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника». На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України». Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання», – пише видання.

«Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по даний час», – йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв раніше Львівський портал, депутат-утікач Онищенко подав документи до ЦВК. Він також розповів, що перераховував кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад у кількох областях. Зокрема, йдеться і про Львівську облраду.

Ганущин також прокоментував скандальну заяву Онищенка про те, що йому купили крісло голови Львівської облради.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який зараз перебуває в національному розшуку.

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» за допомогою кількох своїх компаній через “псевдобіржі”, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Трьох фігурантів «газової справи Онищенка» було затримано.

Також СБУ повідомляла, що нардеп від «Волі народу» Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.