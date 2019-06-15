Нардеп-утікач Онищенко подав документи до ЦВК

Позафракційний народний депутат Олександр Онищенко подав документи до Центрвиборчкому для участі у позачергових виборах до Верховної Ради. Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька в ефірі «5 каналу» пише УП.

«Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії… За фактом у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях», – розповіла вона.

Бернацька зазначила, що поданий Онищенком пакет документів буде проаналізовано, і найближчим часом ЦВК розглядатиме це питання.

Вона також додала, що в разі, якщо ЦВК дасть негативне рішення щодо реєстрації, у всіх незадоволених цим рішенням є можливість оскаржити його в судовому порядку.

Як повідомляв раніше Львівський портал, депутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що перераховував кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад у кількох областях. Зокрема, йдеться і про Львівську облраду.

Ганущин прокоментував скандальну заяву Онищенка про те, що йому купили крісло голови Львівської облради.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який зараз перебуває в національному розшуку.

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» за допомогою кількох своїх компаній через “псевдобіржі”, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Трьох фігурантів «газової справи Онищенка» було затримано.

Також СБУ повідомляла, що нардеп від «Волі народу» Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.