ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, яким ЦВК зобов’язали зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на окрузі №93 на позачергових парламентських виборах. Про це 23 червня повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК, пише УП.

У комісії заявили, що висновки першої інстанції, викладені у рішенні суду, не відповідають обставинам справи.

«ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права», – йдеться у повідомленні Центрвиборчкому.

Як повідомляв раніше Львівський портал, депутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що перераховував кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад у кількох областях. Зокрема, йдеться і про Львівську облраду.

Ганущин прокоментував скандальну заяву Онищенка про те, що йому купили крісло голови Львівської облради.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який зараз перебуває в національному розшуку.

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» за допомогою кількох своїх компаній через “псевдобіржі”, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Трьох фігурантів «газової справи Онищенка» було затримано.

Також СБУ повідомляла, що нардеп від «Волі народу» Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.