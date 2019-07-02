Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?

У 117 окрузі, який охоплює Галицький, Франківський райони та частину Шевченківського району Львова, ЦВК зареєструвала 15 кандидатів, які братимуть участь у дострокових парламентських виборах 21 липня. Серед охочих посісти крісло під куполом – чинна народна депутатка, колишній в.о. міністра оборони України, письменниця, активісти та підприємці. Львівський портал пропонує ближче познайомитися із кандидатами у нардепи в 117 окрузі. Деякі з них, до речі, вже випробовували свої сили у цьому окрузі на попередніх парламентських виборах.

Оксана Юринець – 41 рік, чинна депутатка України від Блоку Петра Порошенка, група «УДАР». Цього разу у парламент йде як самовисуванка, безпартійна.

Оксана Юринець вже втретє бореться за крісло нардепа. Вперше намагалася потрапити у парламент 2012 році також у 117 окрузі від партії «УДАР Віталія Кличка», однак поступилася майбутньому нардепу Ігорю Васюнику. На позачергових парламентських виборах у 2014 році знову вирішила випробувати власні сили у 117 окрузі від «партії Петра Порошенка». Цього разу Ігор Васюник йшов до Парламенту у списку «Народного фронту» і їй вдалось стати народним депутатом України. До цього вона була депутатом Львівської обласної ради. У 2015 році боролася за крісло мера Львова, однак безуспішно.

У парламенті стала членом комітету з питань європейської інтеграції. Також народна депутатка є головою постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, співголовою Групи з міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України з Республікою Польща. Оксана Юринець була серед нардепів, які виступили за недопущення «реформування» Національної академії сухопутних військ у Львові.

Депутатську діяльність поєднує з роботою на кафедрі менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка» на посаді доцента. У передвиборчій програмі Оксана Юринець обіцяє збереження суверенітету та територіальної цілісності України, досягнення соціально-економічного добробуту всіх українців, розвиток культури та плекання духовності.

Тарас Стецьків – 55 років, директор програм Львівського регіонального об’єднання «Нова хвиля». Безпартійний, але в кандидати у нардепи його висунула політична партія «Громадянська позиція».

Тараса Стецьківа можна назвати народним депутатом вже з досвідом. Адже він був нардепом п’ятьох скликань: з 1 по 4 та 6. У 2012 році балотувався у Раду також по 117 округу, однак поступився тодішньому переможцю у цьому окрузі Ігорю Васюнику. У 2014 році йшов до парламенту під №7 у списку «Громадянської позиції». Проте тоді партії Анатолія Гриценка так і не вдалось потрапити до Верховної Ради.

За результатами дослідження, проведеного громадською організацію «Інститут досліджень соціального капіталу», Тарас Стецьків був серед нардепів-львів’ян, які найгірше працювали у Верховній Раді 6-го скликання.

Тарас Стецьків уродженець Львова, однак проживає у Києві. Серед пріоритетів у передвиборчій програмі виділяє прискорення зміцнення обороноздатності країни, досягнення енергетичної незалежності країни та виведення рівня заробітної плати на позначку у 25 тисяч гривень.

Ігор Тенюх – 61 рік, пенсіонер. У парламент йде від партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Ігор Тенюх є членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода». На політичні арені вже достатньо довго. Зараз є депутатом Львівської обласної ради від ВО «Свобода». З березня 2006 року до березня 2010 року був командувачем Військово-морські сили Збройних сил України. Також протягом лютого-березня 2014 року, коли розпочалася анексія Криму, виконував обов’язки Міністра оборони України. Має звання адмірала.

Зазначимо, що Ігор Тенюх сам подав у відставку з посади в.о. Міністра оборони. Причиною такого кроку стала критика його дій на посаді голови оборонного відомства.

Серед обіцянок Тенюха у передвиборчій програмі – захистити здобутки Революції Гідності, знищити корупційні схеми формування тарифів, позбавляти мандату народних депутатів України за кнопкодавство та прогули.

Андрій Шевців – 30 років, радник міського голови Львова. У новий парламент іде від Об’єднання «Самопоміч».

Андрій Шевців є депутатом Львівської міської ради 7-го скликання, член політичної партії Об’єднання «Самопоміч». Також працює в апараті виконавчого комітету ЛМР. До парламенту йде вперше. Кандидат у нардепи є керівником декількох громадських організацій: «Львів-безпечне місто», «Центр Безпеки Міста» та «Наукова». Андрій Шевців здебільшого опікується Франківським районом Львова, де, до речі, і народився. Зокрема, є одним з ініціатором та відповідальним за проект «Наукова – розумний мікорайон».

Ефективність роботи у міськраді Львова Андрія Шевціва Громадянська мережа ОПОРА в межах кампанії «Атестація. Депутати міських рад» оцінила на «двієчку».

Львів’янин Андрій Шевців планує творити місто, в якому хочеться жити. Зокрема, він обіцяє впровадження програми виховання, навчання поводження з відходами та сортування, підтримку та розбудова галузевих бізнес-кластерів, розвиток екологічних видів транспорту.

Лариса Ніцой – 50 років, безпартійна. У кандидатки в нардепи її висунула політична партія «Народний Рух України». Лариса Ніцой є дитячою письменницею, педагогом, головою правління, ПрАТ «Кіровоградрибгосп».

У минулому була членом партії «Реформи і порядок». Найбільш відома завдяки своїй радикальній позиції щодо захисту української мови. У 2018 році Лариса Ніцой зі скандалом покинула студію телеканалу NEWSONE. Вона була незадоволена тим, що ведуча програми однієї з програм, в які вона брала участь, відмовилася переходити на українську мову.

Зазначимо, що зараз Лариса Ніцой проживає у Києві. В парламент іде, щоб захищати українське. Своїм виборцям обіцяє очистити владу від агентури та колаборантів, прибрати корупцію з комунальних тарифів і знизити їх, відродити систему патріотичного виховання дітей та молоді.

Остап Стахів – 34 роки, активіст, голова громадської організації «Ідея Нації». До Ради йде як самовисуванець.

Це вже не перша спроба Остапа Стахіва потрапити до Верховної Ради. Вперше свої сили він випробував у 2014, однак зазнав невдачі. Балотувався до парламенту тоді він також по 117 округу. У 2015 році був кандидатом на посаду міського голови Винник, однак і тоді зазнав фіаско.

Громадська організація «Ідея Нації», керівником якої є Остап Стахів, добре відома «боротьбою» із незаконними забудовами Львова. Самого ж лідера ГО дуже часто звинувачують в організації замовних акцій, а місцеві ЗМІ не охоче висвітлюють події, анонсовані організацією.

У червні 2016 року невідомі викинули Остапа Стахіва у смітник, назвавши його псевдоактивістом, який являється неодноразовим організатором замовних акцій у Львові.

Кандидат у нардепи народився у місті Ходорів Львівської області, зараз проживає у Львові, має вищу освіту. Виборцям обіцяє люстрацію усіх чиновників, які були коли-небудь при владі, затвердження військової доктрини та збудувати сміттєпереробні підприємства в кожному обласному центрі до 2025 року.

Ярослав Рущишин – 51 рік, бізнесмен, громадський діяч, генеральний директор мережі швейних фабрик у Західній Україні АТ «Троттола». У Верховну Раду його висунула політична партія «Голос».

Він є співзасновником мистецького Об’єднання «Дзиґа», Комітету підприємців Львівщини, Львівської бізнес-школи та Антикорупційного форуму Львівщини.

Ярослав Рущишин до Верховної Ради балотується вперше. Однак політична арена для нього є не новою. З 2006 по 2010 рр. був депутатом Львівської обласної ради від блоку «Наша Україна». Протягом 2003-2004 рр. Ярослав Рущишин був співвласником «Львівської Газети», тоді ж почалося його жорстке протистояння із Державною податковою адміністрацією у Львівській області. На початку 2005 року кандидат у нардепи був одним із співорганізаторів «бульдозерної» акції львівських підприємців під львівською ДПА. Ярослава Рущишина у 2014 році намагалися висунити і на посаду голови Львівської ОДА. Тоді з такою вимогою президента України Петра Порошенка звернулися група авторитетних львів’ян.

Рущишин обіцяє львів’янам підвищення комфортності й безпеки громадського транспорту та перетворення Львова в креативне місто.

Роман Фединяк – 23 роки, підприємець. У Верховну Раду йде від партії «Слуга народу».

Він є наймолодшим кандидатом на крісло у парламенті в 117 окрузі. Роман Фединяк є членом політичної партії «Слуга народу». На президентських виборах був довіреною особою Володимира Зеленського у 118 окрузі. Молодий кандидат у нардепи є підприємцем в галузі юридичного аудиту первинної нерухомості та аналізу ринку інвестиційних пропозицій. Працює незалежним агентом з інвестицій в нерухомість у PRO Novobudovy. Раніше у ЗМІ з’являвся як учасник студентських акцій.

Роман Фединяк закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю – історія. У передвиборчій програмі зосередив увагу на проблемах Франківського, Галицького та Шевченківського районів. Обіцяє навести лад із новобудовами у місті, надати мешканцям доступну, якісну медицину та соціальне забезпечення.

Михайло Мицак – 26 років, член політичної партії «Разом сила». Проте у Верховну Раду йде як самовисуванець.

Молодий кандидат у депутати є юристконсультантом ТОВ «Галицький логістичний центр», а також – президентом футзальної команди «Максимус», за яку також і грає. Згідно із даними Асоціації футзалу Львівщини, Михайла Мицака у 2018 році умовно дискваліфікували до кінця сезону та оштрафували на 400 грн за хуліганську поведінку після футбольного матчу (удар ногою арбітра та неетичні випади на його адресу, у тому числі погрози та спроби застосування фізичної сили).

Імовірно, кандидат у нардепи є сином колишнього начальника управління ДАІ у м. Львова Богдана Мицака, якого львів’яни змусили написати заяву на звільнення.

У 2016 році кандидат Михайло Мицак «засвітився» у ЗМІ через резонансне ДТП, коли на Сихові збив автомобілем Audi A7 працівника патрульної поліції Львова.

У своїй передвиборчій програмі Мицак обіцяє капітально відремонтувати дороги, знизити тарифи та зробити доступне розмитнення автомобілів.

Іван Матковський – 37 років, викладає на кафедрі політології та міжнародних відносин у Національному університеті «Львівська політехніка». До парламенту балотується як самовисуванець.

Був депутатом Дрогобицької районної ради з 2010-2015 рр. У 2014 р. намагався потрапити у парламент по 121 виборчому окрузі (Дрогобицький район) від політичної партії «Народний фронт». Однак перемогу йому не вдалося здобути, адже тоді він поступився самовисуванцю Богдану Матківському. Додамо, раніше Іван Матковський був помічником-консультантом народного депутата України Ігоря Васюника.

Зараз він є дослідником біографії блаженного Климентія Шептицького. У передвиборчій програмі обіцяє відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів. Головними пріоритетами реформ у державно-правовій сфері партія вважає наближення України до європейських стандартів урядування, знищення корупції.

Назарій Шмігель – 37 років, громадський активіст, директор, ПП «АНбуд Україна». До парламенту балотується від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Кандидат у нардепи є директором Франківської районної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Юрій Зірченко – 69 років, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода». До Верховної Ради йде як самовисуванець. Юрій Зірченко найстарший кандидат у нардепи в 117 окрузі. З 2010-2015 рр. був депутатом Львівської обласної ради від ВО «Свобода». У 2012 намагався пройти до Верховної Ради України у 118 окрузі у виборчому списку ВО «Свобода». Раніше був заступником голови Львівської обласної Спілки політичних в’язнів України.

Віктор Пілат – 37 років, головний інженер ТОВ «ЕКОПАВЕР». У парламент йде як самовисуванець.

Юрій Стех – 41 рік, директор міжнародної юридичної компанії «Авелекс». До Верховної Ради балотується як самовисуванець.

Руслан Галайко – 42 роки, висунутий партією «Патріот».