Вакарчук презентував команду свого «Голосу». Хто з львів’ян увійшов до списку партії?

Сьогодні, 18 червня, Святослав Вакарчук презентував у Львові команду своєї новоствореної політичної партії «Голос». Серед її членів – відомі львівські активісти, підприємці, політики та волонтери. Про це повідомляє Львівський портал.

Як розповів під час прес-конференції Святослав Вакарчук, команда партії «Голос» йде на позачергові парламентські вибори, аби запровадити в політиці «нові правила і принципи». Зокрема, у планах – обмеження депутатської недоторканності, відкликання тих нардепів, які не виконують своїх обіцянок, а також введення можливості бути народним депутатом лише дві каденції поспіль.

«Ми виступаємо за те, щоб усі були нарешті рівні перед законом, щоб парламент перестав бути тим місцем, яким управляють олігархи. Ми пропонуємо зробити так, щоб депутати врешті були повністю підзвітні своїм виборцям, щоб можна було відкликати народних депутатів за те, що вони не виконують своїх обіцянок. Ми за обмеження терміну перебування у Верховній Раді до двох каденцій, як це є з президентом. Вважаємо, що це є справедливо, це сприятиме ефективності роботи парламентарів», – пояснив Святослав Вакарчук.

За його словами, команда «Голосу» зараз є наймолодшою в Україні, адже середній вік потенційних народних депутатів становить 37,5 років. Втім на думку Вакарчука, всі члени партії є професіоналами у своїй сфері, які не «мають досвіду роботи з тіньовими схемами та корупцією».

«У нашому списку та серед мажоритарників ви побачите людей, за плечима яких – конкретні зроблені справи. Успішні справи. Це і юристи, які ніколи не мали досвіду роботи з тіньовими схемами, і найкращі фінансисти, і молоді політики, і успішні управлінці, і волонтери та ще багато інших. Я пишаюсь списками і по одномандандатному округу, і тими мажоритарниками, які йдуть з нами сьогодні. Ми відкриті до змін, ми йдемо вперед, щоб змінювати країну. Нам нецікаво відсиджуватись в опозиції, ми готові брати на себе відповідальність за конкретні місця у виконавчій владі. Нас цікавлять якнайшвидші і якнайрадикальніші зміни, бо ми чекали 28 років, і нам нема вже чого чекати», – наголосив Святослав Вакарчук.

Серед львів’ян, які у списку мажоритарників «Голосу», є:

Галина Васильченко – одномандатний виборчий округ №118 (частина Личаківського, частина Шевченківського районів Львова, Пустомитівський район). Активістка, колишня голова львівського осередку УГП, займалась залучення інвестицій у Львівській міській раді.

Наталя Піпа – одномандатний виборчий округ №115 (Сихівський район, частина Личаківського району Львова). Активістка, голова ГО «Кращий Сихів».

Марта Романяк – одномандатний виборчий округ №116 (Залізничний район, частина Шевченківського району Львова). Очільниця управління інформаційних технологій Львівської міськради.

Ярослав Рущишин – одномандатний виборчий округ №117 (Галицький, Франківський райони, частина Шевченківського району Львова). Підприємець, громадяський діяч, один зі засновників «Дзиґи», Комітету підприємців Львівщини, Львівської бізнес-школи та Антикорупційного форуму Львівщини.

Представники Львівської області, які увійшли до списку партії «Голос»:

Віталій Андрейко – одномандатний виборчий округ №122 (Жовківський, Яворівський райони). Підприємець, депутат Яворівської райради від УГП.

Тарас Чолій – одномандатний виборчий округ №123 (Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський, Перемишлянський райони). Депутат Львівської міської ради від УГП, створив проект «Локальна історія», у межах якого із колегами дослідив майже всю історію сіл Галичини.

Олег Шиба – одномандатний виборчий округ №119 (Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького району). Підприємець, волонтер, співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.

Володимир Гаврон – одномандатний виборчий округ №126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони). Депутат Жидачівської райради від УГП, підприємець, волонтер, співзасновник Центру підтримки фермерства.

Валентина Ведровська Гаврон – одномандатний виборчий округ №124 (Червоноград, Сокальський район, частина Кам’янка-Бузького району). Активістка, волонтерка, засновниця благодійного фонду, який займється реформування інтернатної системи.

Тарас Елейко – одномандатний виборчий округ №120 (Городоцький, Мостиський райони, частина Самбірського району). Волонтер, боєць 8-го батальйону «Аратта» Української добровольчої армії, займається патріотичним вихованням молоді та реконструкцією історичних подій.

Дмитро Огньов одномандатний виборчий округ №121 (міста Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район). Підприємець, засновник фермерського господарства «Меринос-Захід».

Нагадаємо, що передвиборча парламентська кампанія в Україні стартувала 24 травня. А позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.