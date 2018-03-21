Експерти визначили найефективніших депутатів Львова

У межах кампанії «Атестація. Депутати міських рад» Громадянська мережа ОПОРА у Львові презентувала результати моніторингу діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради за період із 1 листопада 2016 року до 30 листопада 2017 року. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За підсумками моніторингової кампанії 20 із 63 депутатів Львівської міськради отримали позитивні оцінки. Беззаперечними лідерами рейтингу стали Юлія Гвоздович та Мирослав Данилків, які стали єдиними депутатами із оцінкою «5».

Ще 18 львівських депутатів отримали оцінку «4». Серед них – Петро Адамик, Тарас Гупало, Остап Доскіч, Ігор Дякович, Роман Іванців, Сергій Івах, Андрій Карбовник, Юрій Кужелюк, Юрій Моравецький, Уляна Пак, Ольга Посипанко, Андрій Рікота, Володимир Ропяк, Ірина Сердюк, Олег Сорочкін, Роман Федишин, Тарас Чолій і Дмитро Чунис.

У той же час 33 депутати отримали нейтральну оцінку – «3». Значна частина депутатів має недопрацювання у сфері підзвітності перед виборцями – підготовка індивідуального звіту, його оприлюднення та публічне обговорення. Дехто з депутатів не бере активної участі у сесійній роботі, не користується такими інструменти депутатської роботи як запити і звернення, право на виступ.

Найнижчу комплексну оцінку, «1», не отримав жоден депутат Львівської міської ради. Натомість десять депутатів отримали негативну оцінку «2». Серед них – Орися Богун, Олег Василишин, Андрій Дворакевич, Оксана Динік, Тарас Кльофа, Григорій Козловський, Володимир Крицак, Христина Паньків, Ігор Стояновський і Андрій Шевців. Їхньою спільною найслабшою стороною діяльності є неналежне здійснення щомісячного прийому громадян, періодичного інформування й щорічного звітування про результати депутатської діяльності. Інші депутати також мають аналогічні проблеми, проте вони могли урівноважити їх іншими показниками.

Як раніше повідомляв Львівський портал, лише третина депутатів Львівської міської ради прозвітувала перед своїми виборцями. Саме це, на думку експертів, є однією з найбільших проблем міських депутатів.

«Найвищі показники за підсумками моніторингової кампанії «Атестація. Депутати міських рад» депутати Львівської міської ради продемонстрували за критеріями, які стосуються питань доброчесності, – зауважив аналітик Тарас Радь. – В цілому простежується хороший рівень дисциплінованості депутатів у роботі у сесійній залі, засіданні постійних комісій, декларування власних доходів та повідомлення про конфлікт інтересів. Скажімо, 47 львівських депутатів відвідали 80% усіх пленарних засідань протягом поточної каденції і лише четверо – менше 50%; 42 депутати відвідали 80% засідань постійних комісій і троє – менше 50%; 35 депутатів виступали на 50% пленарних засідань і більше, а середній показник поданих депутатських запитів становить близько 10 на одного обранця. Усі депутати Львівської міської ради подали декларації про доходи за 2016 рік».

Паралельно з комплексним моніторингом було проведено експертне опитування, в якому взяли участь 23 місцевих експерти з журналістського, наукового і громадського середовищ. Експертне опитування не впливало на визначення комплексної оцінки діяльності депутатів, оскільки базувалося на особистому сприйнятті місцевих обранців експертами, їх поінформованості про діяльність депутатів.