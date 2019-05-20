Через обвал частини ліцею у Львові перевірять підпірні стінки всіх будівель

Цими вихідними у ліцеї №28, що на вул. Тютюнників, 2, через негоду обвалилась підпірна стінка. Через це протягом тижня районні адміністрації Львова мають перевірити технічний стан усіх підпірних стінок у будівлях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, місце обвалу у ліцеї обгородили. А щоб не допустити подальший зсув ґрунту, територію підсилять та зріжуть дерева, які можуть обвалитися.

Міське управління освіти вже підготувало документи для проведення аварійно-відновлювальних робіт на підпірній стінці навчального закладу.

«Уже замовлено проект щодо проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки ліцею №28. Протягом місяця проект мав би бути готовим. Після проходження експертизи буде визначено виконавця робіт, який зразу ж до них приступить. За попередніми оцінками, вартість аварійно-відновлювальних робіт може становити до 1,5 млн грн», – пояснив Сергій Бабак.

Нагадаємо, 14 лютого у будинку №7 на вул. Личаківській стався масштабний обвал: у будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою. Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності. Своєю чергою власник пообіцяв відновити будівлю за півроку та за власний кошт відселити мешканців.

Як водночас повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у Львові поменшало аварійних будинків, які можуть обвалитись. Втім відремонтувати всіх їх коштом бюджету міста не вдасться, адже цьогоріч на протиаварійні роботи передбачили менше 6 мільйонів гривень. Із детальним переліком аварійних будинків, а також тих, які все-таки збирають відновити, можна ознайомитися тут.

Також із початку 2019 року у Львові почастішали випадки обвалу окремих елементів будинків. Через це у міськраді вирішили перевірити на аварійність фасади старовинних будівель, що розташовані в історичному ареалі міста.

Про те, що робити, коли ви постраждали через обвал шматка будинку, і що слід обов’язково зробити для того, аби притягнути до відповідальності винних у вашому травмуванні, читайте у статті «Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?».