Мерія звинувачує у обвалі на Личаківській власника будинку

Львівська міська рада вимагає притягнення до відповідальності власника будинку на вулиці Личаківській, в якому вчора стався обвал стіни. Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ і НС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Сьогодні, 15 лютого, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС щодо ситуації з обвалом флігельної частини нежитлових приміщень приватної форми власності в будинку на вул. Личаківській, 7. Комісія рекомендувала не відновлювати газопостачання і подачу електроенергії до повного обстеження та складання експертного висновку щодо стану будівлі, а також відселити мешканців однієї квартири, які там проживали постійно. Також мерія вимагатиме притягнути до відповідальності власника приміщень, який придбав їх на аукціоні з умовою приведення до належного стану. Як повідомив голова Галицької РА Андрій Зозуля, експертні висновки мають надати сьогодні. Працівники поліції та ЛКП «Муніципальна варта» забезпечують охорону на території, де трапився обвал, щоб унеможливити доступ туди сторонніх людей.

Під час засідання, представники комісії заслухали інформацію від голови Галицької РА Андрія Зозулі щодо проведених оперативних заходів та стан будівлі.

«На вул. Личаківській, 7 стався обвал флігельної частини нежитлових приміщень приватної форми власності. Нагадаю, що наказом департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР приміщення було визнане аварійним. У 2015 році його викупили через аукціон. Згідно з договором купівлі-продажу, новий власник мав провести роботи з виведення приміщень з аварійного стану. Однак таких робіт він не провів.

Хочу відзначити, що будинок не є пам’яткою архітектури. Мешканці проживали лише в одній квартирі, а решта — це не житлові приміщення.

Зараз проводиться обстеження стану приміщень. Загрози обвалу будівлі немає. Подачу електроенергії до будівлі відновили. Щодо газопостачання, то зруйновано газову трубу. На місці події працює газова служба.

Нам вдалося сконтактувати з власником приміщень, який перебуває за межами Львова. Є розуміння з його боку, і він погоджується здійснити необхідні заходи щодо обстеження і відновлення приміщень. Також маємо розуміння мешканців, яких відселили», — доповів Андрій Зозуля.

Як наголосив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, газопостачання і подачу електроенергії до будівлі можна відновити лише після повного обстеження та складання експертного висновку щодо стану будівлі. А також, за потреби, має бути надане тимчасове помешкання для мешканців однієї квартири, які там проживали постійно.

«Звертаю увагу ще раз: власники об’єктів нерухомості (житлових і нежитлових) несуть персональну відповідальність за стан будівель, за недоведення їх до аварійного стану, за нормальну експлуатацію, за правильну і безпечну експлуатацію всіх мереж (газових, електричних). Внаслідок того, що люди так поверхнево ставляться до своїх обов’язків, маємо цілий ряд випадків отруєння чадним газом і таке інше. І те, що вчора сталось, — це теж яскравий приклад такого ставлення. Я думаю, і поліція пропрацює з цим власником приміщень щодо всіх речей, які він мав виконати, однак не виконав», — наголосив Бабак.

«Мерія вимагатиме притягнути до відповідальності власника приміщень на вул. Личаківській, 7 за те, що він не виконав свої зобов’язання, взяті на себе під час купівлі цих приміщень з аукціону.

Я буду просити провести службове розслідування по лінії міста також: як наше ЛКП реагували-не реагували. І в разі виявлення порушень — вжити відповідних заходів.

Також є пропозиція, щоб особливо в центральній частині міста: Галицький і Личаківський район, провести інвентаризацію на предмет, можливо, є ще якісь приміщення, які на сьогоднішній день не визнані аварійними, але можуть містити загрозу. Бо слід усвідомлювати, це просто дуже добре, що там нікого не було вчора під час тих подій», — резюмував, в.о. міського голови Львова Геннадій Васьків.

Фото: ЛМР і ДСНС