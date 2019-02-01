Із будинку на Дорошенка обвалилась штукатурка. Постраждав 50-річний чоловік

Сьогодні зранку, 1 лютого, на вул. Дорошенка, 14 на 50-річного чоловіка з фасаду будинку впала штукатурка. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

За попередньою інформацією, львів’янин отримав забійну гематому лобно-тім’яної ділянки. Його госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню.

Будинок на вул. Дорошенка, 14 перебуває на балансі ОСББ. І відповідальність за його стан несе обслуговуюча компанія.

«Галицька районна адміністрація обгородила аварійну ділянку. Також буде надано припис керівнику ОСББ з вимогою вжити заходів щодо недопущення в майбутньому подібних ситуацій», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, це вже не перший випадок обвалу із будинків у центрі Львова із початку 2019 року. Протягом січня гіпсова ліпнина впала з міської 1-ої поліклініки, що на вул. Руській, 20, а згодом на просп. Шевченка обвалилась частина балкону.

Після цього у міськраді Львова вирішили перевірити на аварійність фасади старовинних будівель, що розташовані в історичному ареалі міста.

Фото: Ігор Зінкевич