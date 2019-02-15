Обвал будинку на Личаківській. Власник пообіцяв відновити будівлю за півроку

Сьогодні, 15 лютого, Галицька районна адміністрація отримала експертний висновок щодо стану будинку на вул. Личаківській, 7, де вчора стався обвал. Також власник приміщень зобов’язався провести необхідні протиаварійні роботи і надати тимчасове житло місцевим мешканцям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

В експертному висновку щодо будинку №7 на вул. Личаківській вказано, що обвал конструкції лівого флігеля, який не пов’язаний з основною частиною будівлі, не загрожує подальшому обвалу інших частин будинку.

Натомість під загрозою опинились приміщення трьох квартир у межах вхідних вузлів. Дві з них зараз не експлуатують, відтак мешканців квартири №21 рекомендовано або тимчасово відселити, або встановити захисні кріплення у конструкції вхідного вузла.

В акті також запропоновано заборонити доступ сторонніх осіб на територію внутрішнього подвір’я, виконати докладне обстеження конструкцій, мереж і випусків каналізації в межах спряження основної частини будинку і аварійного флігеля, виконати ремонтно-відновлювальні роботи. Зараз потрібно невідкладно виконати тимчасові протиаварійні кріплення конструкцій аварійного флігеля, аби запобігти загрозі подальшому обвалу.

«Галицька районна адміністрація також сьогодні отримала лист від власника приміщень, де стався обвал. Він зобов`язується зробити у найкоротші терміни у спеціалізованій організації висновки та рекомендації щодо термінового виведення з аварійного стану будівлі та виконати відповідні роботи. Виведення з аварійного стану планує закінчити у 6-місячний термін. А на цей час надати повноцінне житло для мешканця квартири №21.

Також власник підписав договір на охорону з «Муніципальною вартою» та взяв на себе усі витрати пов’язані з цим, оскільки згідно з актом обстеження рекомендовано заборонити доступ сторонніх осіб на територію внутрішнього подвір’я. Власник своїм листом повідомив, що він ознайомлений з актом і гарантує, що ліквідує аварійні наслідки», – розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, обвал у будинку №7 на вул. Личаківській стався ввечері 14 лютого. У будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою.

Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності.

Фото: ЛМР і ДСНС