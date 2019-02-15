ОСТАННІ НОВИНИ

Обвал будинку на Личаківській. Власник пообіцяв відновити будівлю за півроку

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 15 лютого, Галицька районна адміністрація отримала експертний висновок щодо стану будинку на вул. Личаківській, 7, де вчора стався обвал. Також власник приміщень зобов’язався провести необхідні протиаварійні роботи і надати тимчасове житло місцевим мешканцям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

В експертному висновку щодо будинку №7 на вул. Личаківській вказано, що обвал конструкції лівого флігеля, який не пов’язаний з основною частиною будівлі, не загрожує подальшому обвалу інших частин будинку.

Натомість під загрозою опинились приміщення трьох квартир у межах вхідних вузлів. Дві з них зараз не експлуатують, відтак мешканців квартири №21 рекомендовано або тимчасово відселити, або встановити захисні кріплення у конструкції вхідного вузла.

В акті також запропоновано заборонити доступ сторонніх осіб на територію внутрішнього подвір’я, виконати докладне обстеження конструкцій, мереж і випусків каналізації в межах спряження основної частини будинку і аварійного флігеля, виконати ремонтно-відновлювальні роботи. Зараз потрібно невідкладно виконати тимчасові протиаварійні кріплення конструкцій аварійного флігеля, аби запобігти загрозі подальшому обвалу.

«Галицька районна адміністрація також сьогодні отримала лист від власника приміщень, де стався обвал. Він зобов`язується зробити у найкоротші терміни у спеціалізованій організації висновки та рекомендації щодо термінового виведення з аварійного стану будівлі та виконати відповідні роботи. Виведення з аварійного стану планує закінчити у 6-місячний термін. А на цей час надати повноцінне житло для мешканця квартири №21.

Також власник підписав договір на охорону з «Муніципальною вартою» та взяв на себе усі витрати пов’язані з цим, оскільки згідно з актом обстеження рекомендовано заборонити доступ сторонніх осіб на територію внутрішнього подвір’я. Власник своїм листом повідомив, що він ознайомлений з актом і гарантує, що ліквідує аварійні наслідки», – розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, обвал у будинку №7 на вул. Личаківській стався ввечері 14 лютого. У будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою.

Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності.

Фото: ЛМР і ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...